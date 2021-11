Il 43% degli smartphone vanta una fotocamera da 48MP (o superiore)

Gli analisti di Counterpoint Technology Market Research analizzano regolarmente il mercato degli smartphone: questa volta hanno scelto di focalizzarsi sulle risoluzioni più comuni delle fotocamere presenti a bordo degli attuali modelli.

Fotocamere da top di gamma anche sugli smartphone mid-range

In base ai risultati del secondo trimestre di quest'anno, sul mercato sono presenti soprattutto dispositivi mobili con sensori fotografici da 48 megapixel: nello specifico, parliamo del 43% degli smartphone in commercio, percentuale in netto aumento rispetto al 38,7% registrato nel primo trimestre.

Nella fascia di prezzo compresa tra i 200$ ed i 400$ rintracciamo modelli dotati di fotocamere principali la cui risoluzione passa da un minimo di 48 megapixel ad un massimo di 64 megapixel: questi ultimi rappresentano ormai il 14% del mercato, contro il 3,5% dei primi tre mesi del 2021.

Concentrandoci invece sui top di gamma, i produttori hanno preferito puntare soprattutto sui sensori da 50 megapixel. In rari casi, assistiamo all'implementazione di lenti da 108 megapixel, pur essendo in questo caso di fronte ad un market share pari al 3,1% degli smartphone in circolazione.