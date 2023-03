IKEA lancia lo speaker bluetooth impermeabile Vappeby

IKEA da diverso tempo propone sul mercato casse Bluetooth dal design molto particolare: la gamma ENEBY predilige un design minimalista molto lineare, perfetto per ambienti della casa che spiccano per la loro essenzialità. La linea VAPPEBY, invece, finora ha visto solo l’introduzione di una cassa che funge anche da lampada.

Oggi però il gigante svedese aggiunge al catalogo il nuovo altoparlante Bluetooth portatile impermeabile VAPPEBY, dal form factor estremamente compatto e pensato per essere utilizzato in qualsiasi stanza della casa o ambiente esterno, funzionando tranquillamente anche all’interno di una vasca.

IKEA lancia VAPPEBY: le sue caratteristiche

Stjepan Begic, Product Design Developer presso IKEA of Sweden, ha lanciato questo speaker affermando che il suo obiettivo è quello di “offrire un suono di qualità in un prodotto versatile che può essere utilizzato davvero ovunque”, ed è davvero così. L’altoparlante promette infatti 80 ore di riproduzione totale al 50% del volume e può funzionare ovunque, come attesta la classificazione IP67 di resistenza ad acqua e polvere; l’immersione, sia chiaro, può durare massimo 30 minuti.

Progettato pensando alla semplicità, il nuovo VAPPEBY è una soluzione molto intuitiva che consente a tutti i suoi possessori di godere di esperienze sonore ovunque, non a una qualità eccellente ma adeguata al prezzo. Sul sito ufficiale IKEA italiano, infatti, VAPPEBY è disponibile a soli 14 euro. Per risparmiare, IKEA ha concepito una scatola da 9 centimetri di larghezza, 6 cm di altezza e 9 cm di lunghezza, per un peso pari a 0,19 kg, con uno speaker che siamo certi si rivela appena sufficiente all’ascolto di musica senza particolari esigenze.

La ricarica va effettuata tramite USB-C, ma il caricabatterie non è incluso in confezione; naturalmente, basterà utilizzare quello del vostro smartphone o di altri dispositivi elettronici, è sufficiente avere il cavo giusto.