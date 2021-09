Ikea e Sonos: ecco la nuova lampada speaker Symfonisk

Sonos e Ikea hanno appena annunciato ufficialmente la seconda generazione della lampada da tavolo con speaker Symfonisk: ecco tutti i dettagli.

Symfonisk: le novità

Con questo modello, Ikea ha deciso di cambiare il modo in cui vende il dispositivo: in questo caso, la base della lampada (disponibile in bianco o nero) è venduta separatamente da due diversi tipi paralumi. Un modello presenta un paralume in vetro opaco – che ricorda in qualche modo l'altoparlante della lampada originale – e uno in vetro nero traslucido. Il secondo modello presenta un paralume in tessuto, sia in bianco che in nero.

Il dispositivo – che come dice Ikea “supporta una gamma più ampia di lampadine, grazie alla presa E26 / E27” – presenta ora i comandi sulla lampada stessa, dato che la piastra inferiore del modello originale non c'è più.

Per quanto riguarda il prezzi, la base della lampada ha un prezzo di 140 dollari, il paralume in vetro costa 39$ e quello in tessuto costa 29$: questo si traduce, nel prezzo rispettivo totale di 179$ o 189$.

Il dispositivo sarà disponibile nei negozi Ikea negli Stati Uniti e in “alcuni mercati europei selezionati” a partire dal 12 ottobre, mentre dovrebbe raggiungere tutti gli altri scaffali nel 2022.

Segnaliamo che, come tutti gli altri prodotti della serie Symfonisk, la nuova lampada speaker può essere utilizzato da sola o associato al sistema Sonos multiroom; inoltre, supporta anche il sistema AirPlay 2 di Apple.