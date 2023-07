IIIF150 Raptor: finalmente il nuovo rugged con luxury-style

Il IIIF150 Raptor ha superato test rigorosi di resistenza, dimostrando la sua robustezza in diverse situazioni. Questo smartphone rugged è completamente impermeabile, resistendo all’immersione in acqua fino a 6 metri di profondità per un’intera giornata.

È stato appositamente progettato per resistere alle cadute da un’altezza di 1,8 metri, garantendo la sua durabilità anche in circostanze impreviste. Inoltre, ha affrontato con successo le sfide di ambienti estremi, includendo test in acque calde, ambienti freddi e anche in zone montane.

La sua resistenza è stata confermata anche dal suo supporto al contatto con oggetti taglienti come coltelli, pietre e martelli. Rispetto ad altri rugged phone disponibili sul mercato, il IIIF150 Raptor offre un livello superiore di protezione e resistenza, assicurando di essere affidabile anche nelle condizioni più difficili.

Inoltre, presenta una batteria potente da 10.000mAh, che garantisce un’ampia durata operativa. Inoltre, il caricatore incluso nel pacchetto offre una ricarica rapida da 65W, garantendo un ripristino rapido dell’energia quando necessario.

Altre specifiche tecniche

Grazie alla presenza della fotocamera termica integrata, il IIIF150 Raptor offre una vasta gamma di applicazioni e vantaggi legati all’imaging termico e alla visione notturna. Per esempio, è possibile utilizzarlo per il monitoraggio del terreno all’aperto, come in aree paludose, consentendo di rilevare variazioni di temperatura che potrebbero indicare situazioni potenzialmente pericolose.

In campo biologico, la fotocamera termica del IIIF150 Raptor risulta particolarmente utile per l’identificazione e il tracciamento delle posizioni degli animali, offrendo un valido supporto agli studiosi della fauna selvatica e agli operatori impegnati nella conservazione ambientale.

Inoltre, la sua funzione di visione notturna riveste un’importanza fondamentale nelle situazioni di emergenza che si verificano in ambienti oscuri, consentendo alle squadre di soccorso di operare in modo più sicuro ed efficiente. Infine, la capacità di rilevare la temperatura permette anche di valutare le prestazioni di isolamento termico delle strutture e di individuare eventuali perdite d’acqua o difetti.