Igrometro digitale con Bluetooth a soli 14,44 €: sconto TOP su Amazon

Sei alla ricerca di un dispositivo che ti possa aiutare a tenere sotto controllo quanta umidità è presente in casa tua o nel tuo ufficio? Sei in difficoltà su quale scegliere tra i tanti dispositivi presenti sul mercato? Approfittando subito dello sconto imperdibile del 15% che ti propone oggi, e per poco tempo ancora, Amazon, avrai la possibilità di acquistare questo ottimo igrometro digitale con Bluetooth al prezzo di soli 14,44 euro.

Estremamente facile da leggere, questo ottimo prodotto è caratterizzato da un ampio Display LCD chiaro e con numeri grandi che potrai visualizzare anche da lontano. Avrai la possibilità di leggere non solo la temperatura, ma anche umidità presente in casa tua in tempo reale. Sono presenti anche gli indicatori di comfort a 3 livelli, ossia asciutto, comfort e umido graie ai quali potrai immediatamente capire lo stato di salute dell’aria in cui vivi.

Questo igrometro per interni ad altra precisione, ti consentirà di avere una temperatura precisa fino a ± 0,5 ° F, mentre l’umidità fino a ± 3% RH. Potrai installare questo dispositivo anche ad una distanza che arriva a 60 metri e potrai gestire tutte le impostazioni e leggere le informazioni semplicemente utilizzando la connessione Bluetooth. Così potrai monitorare da remoto sia la temperatura che umidità sull’App Govee Home.

Potrai posizionare questo igrometro nella cameretta del tuo bambino, in ufficio, nel seminterrato, nel magazzino oppure nella tua serra. Nel momento in cui il dispositivo rileverà un’aria poco salubre, quindi quando la temperatura o l’umidità non rientreranno nell’intervallo preimpostato, verrà inviata una notifica di avviso sul tuo telefono cellulare.

Insomma, un piccolo dispositivo, poco ingombrante ma utilissimo per tenere sotto controllo l’aria in cui vivi. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo eccezionale igrometro digitale con Bluetooth a poco meno di 15,00 euro grazie allo sconto del 15%. Affrettati, l’offerta non dura per sempre e sarebbe un peccato non approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.