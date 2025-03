Igiene TOTALE con la pistola a vapore multifunzione Ariete: 36% di sconto su Amazon

Con la pistola a vapore multifunzione di Ariete potrai dire addio all’uso eccessivo di detergenti e altri detersivi per la pulizia della casa. Con questo acquisto ti porti a casa uno strumento che ti darà modo di igienizzare e pulire in profondità, sfruttando anche il kit di accessori in dotazione. Il tutto ad un prezzo di 28,99 euro invece di 45.

Pistola a vapore multifunzione: uccidi il 99,9% dei batteri

La pistola a vapore Ariete 4137 Vaporì Jet ti permette di eliminare il 99,9% di germi e batteri in modo naturale, sfruttando solo la potenza del vapore. In appena 3 minuti, il sistema è pronto per garantire 15 minuti di vapore continuo, perfetti per igienizzare qualsiasi superficie della casa.

Il kit di accessori in dotazione ti darà modo di pulire vetri, termosifoni, tessuti, angoli difficili e persino fughe delle piastrelle con estrema facilità. Il beccuccio 90° è ideale per raggiungere gli angoli più nascosti, mentre la spazzola con panno per tessuti rinfresca e igienizza tende, divani e materassi in un attimo.

La pressione di 3,5 bar rende questa pistola a vapore una perfetta soluzione per rimuovere sporco incrostato, sgrassare piani di lavoro e disinfettare sanitari, tutto senza fatica. Lo sconto è davvero eccezionale: acquistala a soli 28,99 euro invece di 45.