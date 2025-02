IGIENE e PULIZIA con la scopa a vapore Vileda in offerta su Amazon

Vileda Steam PLUS è una scopa a vapore che ti aiuterà a pulire e igienizzare con il potere del vapore: elimina fino al 99,9% dei batteri ed è ideale per tutti i tipi di pavimenti. Oggi è in offerta su Amazon a soli 74,90 euro invece di 104,90.

Vileda Steam PLUS: la potenza del vapore

Vileda Steam PLUS è la soluzione ideale per igienizzare i pavimenti senza dover usare prodotti chimici: la tecnologia a vapore permette di eliminare fino al 99,9% di batteri e virus, garantendo una casa pulita e sicura per tutta la famiglia. Puoi usarla su ogni tipo di pavimento, compresi tappeti e moquette.

La piastra triangolare è perfetta per raggiungere angoli e spazi stretti, permettendoti di pulire anche sotto i mobili senza difficoltà. Si riscalda rapidamente in soli 15 secondi ed è subito operativa: eviterai lunghe attese e ti permette di passare da una stanza all’altra con facilità. Con la funzione Power Pad potrai rimuovere lo sporco più ostinato senza strofinare.

Finito di usarla, il manico removibile ti consente di conservarla rapidamente in piccoli spazi, rendendola perfetta anche se hai poco spazio in casa.

Una scopa a vapore che unisce potenza, praticità e igiene: acquistala in offerta a soli 74,90 euro.