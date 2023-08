ieGeek: telecamera di sicurezza WiFi con faro e allarme a 35€

Vuoi garantire alla sua famiglia sonni tranquilli mettendo tutta la tua casa in sicurezza? Allora non perdere assolutamente questa fantastica occasione che ti sto per segnalare. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la telecamera WiFi ieGeek a soli 35,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, siamo di fronte uno sconto pazzesco del 43% più un ulteriore ribasso con il coupon che ti fa risparmiare quindi ben 44 euro sul totale. Con questa telecamera, adatta sia per interno che per esterno, potrai monitorare costantemente ciò che succede nella tua abitazione. Avrai tutto sotto controllo anche mentre non sei a casa.

ieGeek: visione 2K anche di notte e impermeabile

Innanzitutto bisogna subito dire che questa telecamera è semplicissima da collegare. Infatti non ha bisogno di cavi, è WiFi e quindi ti basta connetterla alla tua rete Internet di casa. Non sarà necessario nemmeno collegarla alla rete elettrica perché ha una batteria ricaricabile da 5200 mAh in grado di durare fino a tre mesi.

Restituisce un video in 2K QHD e a un angolo di visione a 130°. Grazie al faretto incorporato le immagini sono nitide anche di notte. È dotata di un sensore di movimento e di un allarme che puoi attivare o disattivare in base alle tue esigenze. È resistente all’acqua con certificazioni di grado IP65 e, scaricando l’app dedicata, puoi vedere tutto quello che succede dal tuo dispositivo anche da remoto.

Approfitta anche tu di questa straordinaria offerta ma fai presto perché queste promozioni durano sempre molto poco. Quindi prima che svanisca vai su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi ieGeek a soli 35,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.