Idropulitrice portatile: POTENTISSIMA e in DOPPIO SCONTO su Amazon

Una idropulitrice portatile e molto potente che costa poco? L’opportunità ti è offerta su Amazon grazie ad un fantastico doppio sconto che ti permette di acquistare questo modello del marchio Aumotop a 50,99 euro invece di 84,99. Per avere questa duplice offerta devi spuntare la casella del coupon che trovi in pagina e applicare il codice promozionale che trovi subito sotto.

Idropulitrice portatile: potenza e prestazioni a poco prezzo

Questa idropulitrice offre prestazioni eccellenti grazie al suo potente motore da 400 W, che raggiunge una velocità di 20.000 giri/min e fornisce un’uscita di pressione dell’acqua stabile. Perfetta per una vasta gamma di applicazioni, non solo per l’auto, ma anche biciclette e motociclette, per la pulizia di balconi, finestre, pavimenti, case e mobili da esterno.

Inoltre, puoi utilizzarla come irrigatore nel cortile e nel giardino, per pulire le piante dalla polvere e per bagnare gli animali domestici con la pressione dell’acqua regolata.

Facile da montare e utilizzare, l’idropulitrice è dotata di un tubo da 5 m con un connettore per tubo flessibile e un cestello filtrante che garantisce un’efficace rimozione di impurità e particelle dall’acqua. Gli ugelli multifunzionali offrono tre opzioni di spruzzatura: modalità punto, modalità ventola e modalità doccia, mentre una varietà di ugelli consente una pulizia efficiente e personalizzata.

Con due batterie al litio ricaricabili da 1600 mAh e un caricabatterie incluso, ogni batteria offre da 20 a 30 minuti di tempo di pulizia, garantendo un’ampia autonomia per completare le varie attività di pulizia senza interruzioni. Infine, è incluso anche un contenitore di schiuma per rendere le tue fasi di pulizia ancora più efficienti.

Dunque, attiva il coupon sconto e il codice promozionale che trovi in pagina e acquista questa fantastica idropulitrice portatile a 50,99 euro invece di 84,99.