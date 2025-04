I tuoi dati meritano di più: perché scegliere il cloud svizzero pCloud

Da quando gli smartphone hanno sostituito le nostre fotocamere, ci siamo ritrovati ad avere molti più file da gestire e conservare. Da qui la nascita dei servizi di cloud storage, che consentono di archiviare un’enorme quantità di dati senza andare ad occupare né la memoria del telefono né tantomeno quella del computer.

C’è però un problema: la maggior parte di questi servizi non offre una politica trasparente sulla sicurezza dei nostri dati, dalle foto ai video. Chi ci garantisce che questi siano davvero al sicuro come vogliono farci credere? Ecco perché, durante la scelta del servizio, non è una buona idea fermarsi al nome più noto.

Ne è una chiara dimostrazione pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera, ritenuto uno dei più affidabili in Europa, proprio per via delle rigorose leggi sulla privacy presenti nel Paese elvetico. In questi giorni, tra le altre cose, i piani a vita di pCloud sono in offerta: 199 euro per 500GB, 399 euro per 2TB e 1.190 euro per 10TB, con un risparmio rispettivamente di 100, 200 e 700 euro sui prezzi di listino.

3 valide ragioni per cui scegliere pCloud

Numerosi servizi cloud rimuovono gli account inattivi, e con essi i loro dati, dopo un tot di tempo. Al contrario, pCloud non impone limiti, anche se i file restano lì senza essere mai toccati per mesi o anni, elemento questo molto utile se si hanno documenti, foto o video da archiviare a lungo termine senza la preoccupazione di perderli.

Un altro motivo per cui scegliere pCloud è l’opzione che che permette di crittografare i file prima del loro caricamento sullo spazio cloud. Nessuno ha la chiave per decrittarli, nemmeno lo staff che lavora per pCloud, una soluzione dunque ideale per chi ha l’esigenza di archiviare file sensibili come dati finanziari, progetti riservati o documenti legali.

Infine, a differenza dei principali competitor che offrono soltanto abbonamenti mensili o annuali, pCloud propone anche piani lifetime, che garantiscono l’accesso a vita al proprio spazio cloud.