I termosifoni rendono di più e consumano meno: TRUCCO fai da te economico

Ogni volta che accendi i termosifoni, non te ne rendi conto ma, una buona parte di calore viene disperso. Non rimane nella stanza, ma finisce fuori, soprattutto se le mura di casa sono direttamente esposte all’esterno. Si disperde e quindi la resa è purtroppo inferiore. Perché accade? Semplice: la parte posteriore del calorifero si scalda come quella frontale, ma quanto prodotto dagli elementi bollenti va verso il muro, finendo assorbita dallo stesso, che lo rilascia all’esterno.

Disperdere il prezioso calore, in questo momento storico, è pura follia. Soprattutto, è un gran peccato, considerando che si può evitare con un piccolo trucco, alla portata di tutti. Un’operazione di fai da te banalissima, che però ti darà grandi soddisfazioni. Infatti, tutto quello che occorre fare è piazzare, proprio dietro il calorifero, degli speciali pannelli che “riflettono” il calore. Gli impediscono di uscire, anzi lo spingono all’interno dell’ambiente.

Nessuna ditta da chiamare e nessuna spasmodica ricerca del prodotto, che è disponibile a buon mercato su Amazon. Il prezzo migliore che ho scovato ti permette di avere un rotolo da 6 metri (per 36 centimetri di altezza) a 24,99€ appena. Tutto quello che dovrai fare è completare l’ordine, dopo aver misurato quanto materiale ti serve, in base al numero di termosifoni che possiedi e alla loro altezza. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Termosifoni più efficienti con questo trucco

L’istallazione, come avrai intuito, è un’operazione elementare. Basta tagliare il pezzo di pannello riflettente che ti serve e sistemarlo dietro al calorifero. Puoi fissarlo come preferisci, è sufficiente anche del banale nastro biadesivo.

Niente di più semplice, niente di più straordinariamente efficace, senza dover investire un patrimonio per rendere più efficienti tuoi termosifoni. Da subito, potrai notare la differenza: rederanno di più e, di conseguenza, consumeranno i meno.

