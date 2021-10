I SEGRETI di Amazon: 5 prodotti tech a meno di 0,50€

Tutti hanno dei segreti, anche Amazon. Sulla piattaforma ci sono dei prodotti che porti a casa quasi gratis, pagando praticamente solo le spedizioni. Dai un'occhiata ai 5 prodotti tech che ho selezionato: costano tutti meno di 0,50€.

Amazon: 5 occasioni segrete a meno di 0,50€

Il primo prodotto è una comodissima scheda di rete WiFi, perfetta per il PC, il decoder e altri dispositivi. Porti la connessione WiFi dove non c'è: la prendi a 0,39€ con spedizioni di 3,29€.

Il secondo prodotto è un mouse senza fili, bello super compatto e sottile. In dotazione, ricevi anche la chiavetta, da attaccare a PC, tablet, smartphone e altri dispositivi, così da poterlo utilizzare. Lo porti a casa a 0,19€ con spedizioni di 3,99€.

Il terzo prodotto è l'aspirapolvere USB perfetto per la scrivania. Elimini la sporcizia dalla tastiera, dal tavolo, dal tappetino del mouse e non solo. Prendilo ad appena 0,19€ con spedizioni di 3,99€.

Il quarto gadget è un comodissimo hub USB: da una porta, ne ottieni 4 e puoi accenderle e spegnerle singolarmente. Il prezzo? Assurdo: 0,09€ con spedizioni di 3,29€.

Il quinto prodotto è utilissimo: lo inserisci nella porta jack audio da 3,5 mm dello stereo dell'auto, dei tuoi vecchi speaker (e non solo) e subito aggiungi il Bluetooth e anche la possibilità di usare le casse dell'auto (o qualsiasi device tu abbia scelto) come sistema di vivavoce. Il prezzo? Prendilo a 0,49€ con spedizioni di 3,29€.

Visto? 5 prodotti tech che – come da promesse – costano meno di 0,50€, tutti in vendita su Amazon. Qual è il tuo affare di oggi? Non dimenticare che tutte le altre migliori offerte, le trovi ogni giorno in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.