I riassunti in stile podcast di NotebookLM debuttano su Google Documenti

Avete presente quella funzionalità di NotebookLM che permette di creare podcast con l’AI utilizzando degli appunti? Uno strumento molto simile sta per arrivare su Google Documenti: si chiama Audio Overviews e sarà in grado di trasformare documenti scritti in veri e propri riepiloghi vocali in stile podcast. Ecco le novità presentate al Google Cloud Next.

Tutte le novità di Google Workspace

Audio Overviews, in arrivo in versione alpha nelle prossime settimane, consente agli utenti di ascoltare un riassunto del documento, generato attraverso l’Intelligenza Artificiale di Gemini. Proprio come fa NotebookLM.

Debutterà, inoltre, una seconda funzione sempre basata sull’AI, chiamata Help me Refine: si tratta di una sorta di coach pensato per migliorare la qualità dei testi e aiutare l’autore a rafforzare le argomentazioni. Entrambe le feature saranno disponibili inizialmente in inglese e in fase alpha nel corso del trimestre, ma potrebbero in futuro essere messe a disposizione di tutti gli utenti.

Un altro annuncio riguarda Google Workspace Flows, una soluzione che consente di automatizzare i processi all’interno delle app Workspace. asta descrivere un’attività, e l’agente AI creato da Google – basato su Gemini Gems – si occuperà del resto. Tra gli usi suggeriti: la revisione di documenti di policy o la gestione delle richieste di supporto. Questa funzione è già disponibile in programma alpha.

Novità anche per Google Sheets, in italiano Fogli Google, in cui verrà introdotto Help Me Analyze, uno strumento AI che analizza i dati e fornisce nuove idee utili. Il lancio è previsto per la fine dell’anno. Infine, su Google Meet arriva l’assistente Gemini sempre attivo, capace di rispondere a domande durante le videochiamate. Ti assenti per qualche minuto? L’AI sarà in grado di rispondere alla domanda “Cosa mi sono perso?”. Il rilascio generale è atteso entro fine giugno.