I futuri orologi intelligenti con WearOS di nuova generazione potrebbero aver già perso contro l'attuale Samsung Galaxy Watch 4 appena svelato.

Gli smartwatch WearOS non saranno poi così potenti

Il nuovo chipset Samsung Exynos W920 per smartwatch è uno degli ingredienti principali che contribuiscono alle prestazioni ottimali del Galaxy Watch 4 (Classic), con un'interfaccia utente reattiva e animazioni fluide. D'altro campo, secondo quanto riferito, Qualcomm sta sviluppando un nuovo chipset Snapdragon Wear per il mercato mobile. Il cosiddetto Snapdragon Wear 5100 è l'erede del Wear 4100+, ma secondo nuovi dati, potrebbe non essere così potente come inizialmente ci si aspettava.

I primi risultati di XDA-Developers hanno indicato che il nuovo processore Qualcomm potrebbe presentare quattro core CPU ARM Cortex-A73, e questo potrebbe dargli un vantaggio rispetto all'Exynos W920. Tuttavia, secondo un recente rapporto di WinFuture, il chipset Wear 5100 attualmente in fase di test ha solo quattro core ARM Cortex-A53, che sono gli stessi visti sulla generazione precedente.

Non ci sono dati sul processo di fabbricazione che il chipmaker sta utilizzando per il suo prossimo SoC, ma il chipset Wear 4100+ in corso è stato costruito su un processo a 12 nm.

Il nuovo SoC avrà presumibilmente un coprocessore a bassissima potenza per gestire piccoli compiti e consentire ai principali core Cortex-A53 di rimanere inattivi più spesso.

Inoltre, il rapporto suggerisce che lo Snapdragon Wear 5100 attualmente in fase di test supporterà fino a 2 GB di RAM LPDDR4X e 16 GB di memoria eMMC, nonché fotocamere con risoluzioni fino a 16 MP.

Detto questo, il Wear 5100 sembra essere più un leggero upgrade del primo, precisamente uno Wear 4100+, piuttosto che un elemento tutto nuovo.

Si prevede che la maggior parte degli OEM di smartwatch Wear OS utilizzerà lo Snapdragon Wear 5100 una volta che il chipset sarà stato svelato, presumibilmente entro la fine dell'anno.

Ma alla luce di questi nuovi dati, il prossimo SoC di Qualcomm potrebbe non essere abbastanza buono per competere con il Galaxy Watch 4 e la sua soluzione Exynos W920.

Smartwatch