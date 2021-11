I nuovi MacBook Pro hanno un modulo Wi-Fi più lento

I nuovi MacBook Pro hanno un Wi-Fi 802.11ac leggermente più lento rispetto a quello dei portatili con SoC Intel, ma probabilmente non ve ne accorgerete mai.

MacBook Pro: il WiFi è più lento? Non proprio

Man mano che Apple aggiorna le sue pagine di supporto per fornire maggiori informazioni sui nuovi MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max, siamo in grado di capire di più su come funzionano questi nuovi computer.

Come notato dal graphic designer Anton Bulzomi, il nuovo laptop premium gode di un modulo WiFi 802.11ac (Wi-Fi 5) più lenti rispetto a quello inserito sui modelli 2017-2019 basati su processori Intel.

Come si può vedere dalla pagina di supporto, il MacBook Pro 2021 da 16 e 14 pollici, così come il MacBook Pro M1 2020, condividono gli stessi standard 802.11 ax@5 GHz con una velocità dati PHY massima di 1200 Mbps.

I modelli MacBook Pro del 2017-2019, tutti basati su SoC Intel, sono dotati dello standard 802.11 ac@5 GHz, che porta una velocità dati PHY massima fino a 1300 Mbps.

Forse, i chip M1 non sono costruiti per più di 2 flussi spaziali poiché nessun dispositivo iOS ne supporta più di 2. Non solo, ma anche avere meno flussi spaziali aiuta a risparmiare la durata della batteria. Inoltre, il 802.11ax/Wi-Fi 6 è disponibile solo nei modelli con CPU/GPU Apple Silicon.

Ad ogni modo, niente paura: non dovete preoccuparvi di questa “limitazione” Wi-Fi. Bulzomi ha affermato di essere stato in grado di condurre alcuni test e di aver notato solo una “leggerissima” differenza di velocità tra i nuovi Mac e quelli del 2017-2019 basati su Intel.

Le velocità Wi-Fi sono altamente soggettive in quanto dipenderanno molto dalla vostra connessione WiFi e ci sono molti fattori che influenzano il tutto: il numero di dispositivi sulla rete, la distanza dal punto di accesso e la Ambiente RF.

I MacBook Pro 2021 potrebbero quindi avere prestazioni leggermente più lente sul Wi-Fi rispetto al precedente modello, ma nell'uso quotidiano – probabilmente non ve ne accorgerete mai. In effetti, se il vostro flusso di lavoro richiede le massime prestazioni assolute, probabilmente starete utilizzando una connessioen cablata via LAN, ergo, il problema non sussiste.