I nuovi MacBook Pro dovrebbero arrivare all'inizio del 2023 (RUMOR)

I nuovi m0delli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici potrebbero arrivare nel corso dei primi mesi del prossimo anno; al contrario, gli iMac (i device All in One) con processore Apple Silicon M3 dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno.

Sappiamo che ad oggi la mela ha già in listino due prodotti avente il SoC M2, ma pare che stia già lavorando sulle iterazioni con la nuova piattaforma M3.

Cosa sappiamo dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16″?

Secondo gli ultimi rapporti emersi da Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, scopriamo che i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici alimentati dai nuovi SoC M2 Pro e M2 Max, potrebbero venir annunciati nel corso del primo trimestre del 2023, verosimilmente in occasione del primo keynote primaverile.

In passato abbiamo appreso che queste macchina sarebbero dovute arrivare entro la fine dell’anno, ma i dispositivi sono stati posticipati per via di alcuni problemi interni. Pare che ora la società sia pronta a svelare le nuove versioni con M2 Pro/Max. Ovviamente non si può prevedere con esattezza una data di lancio per i suddetti MacBook premium, ma ipotizziamo un lancio intorno a marzo o, al massimo, aprile 2023. Ci sarà una RAM ancora più veloce e memorie più performanti, oltre ad un chip tutto nuovo.

C’è da dire che gli attuali MacBook Pro da 14 e 16″ sono fantastici; schermo miniLED con ProMotion con notch al seguito, porta HDMI, ricarica mediante MagSafe, slot per le SD e porte Thunderbolt super veloci.

Infine, apprendiamo che l’azienda sta lavorando anche ad un nuovo iMac con M3 che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, ma su di lui ci sono pochissime informazioni in merito.

