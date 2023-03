I nuovi MacBook Air da 13 e 15" arriveranno fra pochissimi mesi

I nuovi MacBook da 13 e 15 pollici sono in arrivo; secondo il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman infatti, i laptop next-gen saranno lanciati entro la prossima estate.

Si dice che Apple svelerà due nuovi dispositivi della famiglia Air; ci sarà un’iterazione aggiornata da 13,6 pollici, magari con un chipset tutto nuovo e questo sarà seguito da una versione da 15 pollici, identica in tutto e per tutto, ma con dimensioni più generose. I gadget dovrebbero arrivare tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate.

MacBook Air (2023): cosa ci aspettiamo?

Dalle indiscrezioni apprendiamo che il prossimo MacBook Air da 13 pollici disporrà del SoC non ancora annunciato, l’M3 di ultima generazione. Questo sarà costruito con un nodo architettonico a 3 nanometri da TSCM e arriverà per prendere il posto dell’attuale M2 realizzato a 5 nm.

Non sappiamo però se anche l’Air da 15 pollici vanterà il medesimo chipset; anche se l’M2 è validissimo e si comporta bene in ogni condizione di utilizzo, potrebbe diventare presto “obsoleto” rispetto alla nuova iterazione prossima all’orizzonte.

Non di meno, secondo il noto analista di settore Ross Young, la produzione di pannelli per il nuovo laptop Air da 15,5 pollici è già partita da un mese. Ci troveremo quindi, di fronte al portatile della linea Air più grande di sempre, considerando che in passato abbiamo visto solo versioni da 13,3 o 11 pollici. Fra le altre cose, ci aspettiamo un Mac Pro con M2 Ultra e un iMac da 24 pollici con M3 entro la seconda metà dell’anno.

Nelle notizie correlate, in attesa, vi consigliamo il meraviglioso Air da 13,6 pollici con M2 a soli 1395,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del portatile. È un ottimo prezzo per un prodotto veramente valido che può essere utilizzato senza problemi sia per lo studio che per il lavoro, è potentissimo e ha un’autonomia infinita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.