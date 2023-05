I nuovi foldable di Samsung arriveranno prima del previsto

I nuovi foldable di Samsung potrebbero arrivare prima del previsto. Secondo un rumor recente, pare che Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 possano venir annunciati a breve.

Come molti di voi sapranno infatti, il colosso sudcoreano sta preparandosi al debutto della nuove ammiraglie che si piegano. Dopo aver visto i super top di gamma Galaxy S23, adesso è arrivato il momento di fare la conoscenza della quinta iterazione dei foldable. Tuttavia, dato l’enorme mercato che si sta creando attorno a questo settore, con moltissimi protagonisti che stanno arrivando in circolazione, pare che Samsung debba correre ai ripari. Non dimentichiamo che a maggio conosceremo anche il primo Google Pixel Fold. Intanto, se cercate oggi un buon dispositivo pieghevole a poco, vi consigliamo il Galaxy Z Flip4 5G a soli 749,00€ con lo sconto del 38% su Amazon.

Samsung: i pieghevoli sono dietro l’angolo

A ripotare questa indiscrezione ci ha pensato l’insider di settore Ross Young; l’uomo ha suggerito che le attuali stime di produzione per il Galaxy Z Flip5 sono aumentate rispetto allo scorso anno. Il Galaxy Z Fold5 non è stato menzionato ma è ovvio che anche lui arriverà prima del previsto. Inoltre potrebbero anche avere un prezzo di vendita leggermente più basso per contrastare l’arrivo dei rivali Android.

Samsung ora dovrà investire ingenti somme di denaro per mantenere la leadership nel settore, soprattutto se intende vendere i pieghevoli nella seconda metà dell’anno. Nel corso dell’ultima chiamata sugli utili dell’azienda, si è palesato il forte calo dei profitti per la compagnia.

Si dice quindici l’azienda possa programmare il prossimo Galaxy Unpacked prima del previsto. Le indiscrezioni suggerisce che si terrà negli USA e che conosceremo tantissimi nuovi terminali nel corso dello show.

In ultima istanza, apprendiamo che il Galaxy Z Fold5 avrà uno schermo AMOLED interno da 7,6 pollici, uno esterno da 6,2 pollici (anch’esso AMOLED) con refresh rate da 120 Hz, un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, configurazioni con RAM fino a 16 GB e Storage fino a 1 TB. Potrebbe altresì esserci una nuova cerniera che migliorerebbe la piegatura del prodotto.

