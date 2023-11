I nuovi Apple Silicon sono più potenti di un Intel Core i9

Da pochissimi giorni Apple ha annunciato i nuovi processori della serie Silicon M3; stando a quanto si apprende da un report emerso in rete, pare che perfino il famigerato chipset top di gamma di Intel, il Core i9, non riesca a competere con le soluzioni della mela.

Intel contro Apple, e non solo

Andiamo con ordine: sappiamo che il mercato dei processori è più florido che mai, con pochi brand che si danno battaglia all’ultimo transistori. Tuttavia, se da un lato vediamo chipset che vengono annunciati ogni tre o quattro mesi favorendone lo sviluppo, dall’altro è deleterio nei confronti degli utenti che non sanno cosa acquistare. La nuova architettura a 3 nm di Apple arriva pochi mesi dopo il debutto degli M2 Pro, Max e Ultra e questo spiazza i consumatori. Intel, dal conto suo, fa uscire i nuovi SoC con cadenza poco più che annuale ma secondo i dati trapelati, sembra che non riesca a tenere il passo nemmeno sulle performance rispetto alla controparte di Cupertino. Si legge che i nuovi M3 Pro/Max sono ancora più potenti dei Core i9 rivali.

Sappiamo che Intel ultimamente sta affrontando una guerra spietata da parte di NVIDIA, AMD e Qualcomm visto che queste stanno basando le proprie risorse alla creazione processori su struttura ARM. Questo potrebbe rappresentare una grave minaccia per il monopolio (oramai ridotto al minimo) che aveva Intel nel settore dei PC consumer e da gaming. C’è stato un tempo infatti, un cui tutti i marchi si dovevano poggiare sulle piattaforme americane visto che offrivano performance degne di nota, drasticamente più elevate di quelle che avevamo con AMD e in quegli anni l’OEM di Cupertino non aveva ancora lontanamente pensato ad un chipset proprietario. Come si evolverà questa situazione?

Nelle notizie correlate vi invitiamo a prendere in considerazione il MacBook Pro con M3 a soli 2049,00€ con 8 GB di memoria unificata e ben 512 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.