I nuovi AirPods 3 spuntano su Amazon Italia, dove trovarli

I nuovi Apple AirPods di terza generazione sono stati appena annunciati e – naturalmente – saranno a breve in vendita anche in Italia. Sicuramente, al momento di apertura dei preordini, le scorte dureranno pochissimo. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di segnare il link diretto di acquisto su Amazon: in questo modo, appena le vendite saranno aperte potrai essere fra i primissimi a completare l'ordine sul colosso dell'e-commerce.

AirPods 3 già su Amazon: dove trovarli

Un paio di auricolari true wireless di nuovissima generazione, con supporto all'”audio spaziale” e un nuovo design. Rispetto ai precedenti modelli, sono più comodi da indossare e restano ben saldi. Il nuovo case di ricarica ricorda molto di più quello del modello Pro.

Non manca un nuovo sistema di ricarica, che è compatibile con la tecnologia MagSafe. Rivista e migliorata anche l'autonomia energetica, che arriva fino a 30 ore, con utilizzo misto e supporto del case di ricarica.

Un piccolo concentrato di tecnologia, che potrai portare a casa a 199€ al momento dell'apertura delle vendite, ovvero il 26 ottobre.

Se desideri acquistarlo su Amazon, ricorda di segnare il link ufficiale di acquisto. Considerando che le scorte saranno super limitate, il collegamento diretto sarà il modo migliore per accaparrarsele.