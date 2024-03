Un monitor di alta qualità è essenziale sia per il gaming competitivo che per la creazione o fruizione di contenuti. Grazie alla “Festa delle Offerte di Primavera” di Amazon, potrai risparmiare su un sacco di modelli differenti. Noi abbiamo raccolto gli sconti più vantaggiosi! Qui sotto troverai una lista in ordine di prezzo decrescente, in modo da selezionarlo in base al tuo budget!

I Monitor TOP alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

ASUS ROG Strix XG49WCR: il prezzo crolla da 1.249,00€ a soli 1.049,99€.

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8: il prezzo crolla da 1.349,00€ a soli 899,00€.

LG 32GR93U UltraGear: il prezzo crolla da 699,99€ a soli 599,99€.

MSI Optix MAG274QRF-QD: il prezzo crolla da 549,00€ a soli 349,00€.

Samsung Odyssey G5: il prezzo crolla da 249,90€ a soli 229,90€.

Samsung Smart Monitor M5: il prezzo crolla da 339,00€ a soli 189,90€.

MSI Modern MD2712PW: il prezzo crolla da 199,99€ a soli 149,00€.

Acer EK241YHbif: il prezzo crolla da 99,90€ a soli 79,90€.

Hai trovato il monitor giusto per te?