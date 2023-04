I Misteri di Whitstable Pearl: guarda la stagione 2 in streaming

I Misteri di Whitstable Pearl è una serie TV particolarmente apprezzata perché unisce tra loro giallo, mistero e comedy. Un titolo inglese che narra le vicende di Pearl Nolan, ristoratrice di una cittadina balneare, che si reinventa come detective all’occorrenza. Guarda la seconda stagione in streaming con NOW TV.

I Misteri di Whitstable Pearl 2: data di uscita, trama e novità

La novità è che I Misteri di Whitstable Pearl 2 è in arrivo martedì 11 aprile 2023. I nuovi episodi saranno disponibili su Sky e quindi anche su NOW TV. Di cosa parlerà la nuova stagione? Ecco la sinossi ufficiale:

Torna Pearl Nolan, ristoratrice con il pallino delle indagini, che diventa investigatrice privata nella cittadina inglese di Whitstable, nota come la “perla del Kent”.

La prima stagione ha avuto successo, non c’è che dire. La reazione positiva degli utenti ha stupito anche Tony Wood e Richard Tulk-Hart della Buccaneer Media Joint. Quando è stato deciso il rinnovo di questa serie TV avevano spiegato:

La risposta alla prima stagione è stata più di quanto avremmo potuto sperare. Ora che il pubblico conosce i personaggi principali, possiamo lavorare sulle parti dello spettacolo che sappiamo aver funzionato meglio.

