Volete fare un regalo tech ma anche alla moda, utile, esteticamente molto carino e funzionale? La soluzione migliore è uno smartwatch di ultima generazione. Abbiamo scovato per voi 5 smartwatch aventi cinque prezzi differenti, perfetti per ogni esigenza e qualsiasi utente. Scopriamoli insieme nell'articolo dedicato.

Smartwatch per tutti i gusti e per tutte le tasche

Dobbiamo fare una premessa: tutti i gadget che abbiamo selezionato fanno parte di brand cinesi. Fra i dispositivi, non troviamo nulla di interessante in casa Apple o Samsung. Tuttavia, i prodotti che vi elenchiamo sono di Xiaomi, Amazfit, Honor e Huawei: parliamo comunque di giganti della tecnologia internazionale, ma procediamo con ordine.

In primo luogo troviamo l'Amazfit Neo. A prima vista, sembra un Casio degli anni '90. Schermo LCD da 1,2 pollici con Always On Display, batteria che permette di avere un'autonomia fino a 28 giorni, è resistente all'acqua fino a 5 ATM, è un contapassi ed un activity tracker. Disponibile in verde e in rosso, costa 27,99€. Può monitorare il sonno e la frequenza cardiaca e permette anche la gestione delle notifiche relative ai messaggi e/o chiamate. Scordatevi i social, però. L'effetto nostalgia è da 10 & Lode.

Amzfit Bip S invece, fa le medesime cose del fratellino ma ha in più un pannello da 1,29 pollici che permette la visualizzazione delle notifiche dei social, delle app di messaggistica e via dicendo. Tante le modalità sportive supportate e un peso piuma: ve lo dimenticherete al vostro polso. La batteria poi, dura 30 giorni. Cosa chiedere di più? Attenzione al display però: sotto la luce diretta del sole non si legge benissimo, ma questa mancanza la si perdona quando si legge il prezzo di vendita: 33,91€.

In casa Xiaomi troviamo il Mi Watch Lite; il suo design assomiglia a quello di Apple Watch ma i materiali sono meno nobili: troviamo tanta plastica e un cinturino in gomma non di ottima fattura, ma poco male. Si può cambiare con un altro presente su Amazon. Il display convince: è da 1,4 pollici, è touchscreen, si preme bene ed è sempre reattivo. Si sincronizza con il device mediante Xiaomi Wear e permette di gestire le attività sportive, il sonno, il battito e ha la funzione “Trova il mio telefono”. Le notifiche si leggono tutte bene e i sensori funzionano alla grande. Quello che non ci piace è l'autonomia: solo 8/9 giorni rispetto agli oltre 20/30 della concorrenza. Il suo costo è di 49,99€.

Arriviamo ora al Huawei Watch Fit: inutile girarci intorno. Ci piace. Il suo design è un ibrido che si pone a metà fra uno smartwatch e una smart band. Anziché avere una cassa rotonda o circolare, ne possiede una rettangolare allungata. Le app relative alla salute ne giovano e permette la visualizzazione dei contenuti legati al controllo dello sport in maniera ottimale. Il software di Huawei è pensato appositamente per gli sportivi, grazie alle oltre 96 modalità di allenamento preposte all'interno. Il GPS è integrato e c'è il monitoraggio del sonno. Non mancano le animazioni quick-workout per gli allenamenti domestici. Il display è da 1,64 pollici ed è dotato di tecnologia AMOLED. Costa 74,90€ ma vale molto di più.

Il più venduto sotto i 100€? Ovviamente Amazfit GTS. Sembra – in tutto e per tutto – la copia dell'Apple Watch, lo schermo ha neri profondi ed è realizzato con la tecnologia AMOLED, il GPS è precisissimo e vanta cinturini intercambiabili grazie all'attacco da 22 mm. Il suo punto di forza? Il design e il rapporto qualità-prezzo. Offre le stesse features della controparte Apple ma costa molto, molto, molto meno. Solo 84,91€ (al momento della stesura di questo articolo/video) con coupon da 5€ che si applica al check-out.

