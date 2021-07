Siete indecisi su quale decoder acquistare per la vostra televisione? Abbiamo selezionato per voi tre prodotti molto interessanti, aventi tre costi differenti, ma soprattutto, diverse pecularità. Sono tutti disponibili su Amazon e spaziano dai 28€ ai 95€ circa. Siete pronti?

Quale decoder DVB-T2 acquistare?

Come ben saprete, fra poco ci sarà il famigerato “Switch off” delle reti; si abbandoneranno le frequenze attuali relative al digitale terrestre in virtù di quelle nuove. Cosa significa questo? Semplice: bisognerà acquistare una nuova televisione dotata del supporto al DVB-T2 o un decoder apposito che permetta di usufruire di tale funzionalità. Ovviamente la seconda soluzione è quella più economica, pertanto abbiamo pensato di selezionare tre di questi gadget per aiutarvi nella scelta.

Il primo modello è di Edision e si chiama “Picco T265“: parliamo di un ricevutore digitale terrestre compatibile con il DVB-T2 con supporto alla riproduzione dei programmi in Full high definition e al codec h265 hevc. Presente (opzionalmente) la chiavetta USB WiFi (non è inclusa nella confezione) che permette di usufruire di tutte le applicazioni disponibili per la visione dei contenuti multimediali. Noi vi consigliamo una chiavetta avente un processore RaLink 5370 o simili.

Troviamo anche il telecomando IR universale 2 in 1 e, sul retro del gadget, c'è un'uscita video/audio HDMI, 1 presa scart, una IR, una USB per godere dei film e delle serie TV inserite in una chiavetta o un HDD esterno. Costa 27,90€.

Il secondo modello è di Generic WOJIA: è un decoder compatibile con lo standard HEVC e gode del supporto al codec H264 e H265 per usufruire di una migliore ricezione dei canali in chiaro in SD e alta definizione 1080p. La qualità audio è Dolby Digital e c'è un telecomando IR universale con auto apprendimento in grado di pilotare TV e ricevitore digitale. Non manca un sistema LCN per la memorizzazione automatica canali su standard nazionale e il Parental Control per far stare tranquilli i genitori.

Posteriormente invece, troviamo la presa Scart e la porta HDMI. C'è la USB 2.0 e il media player integrato nel software. Dulcis in fundo, la presa Ethernet RJ-45 permette di godere di una connessione ad Internet per la visione di YouTube e app similari. Costa 33,99€.

Concludiamo con il terzo prodotto: è di DIPROGRESS. È il modello DPST200A e costa molto più degli altri, ma permette la visione in 4K dei contenuti televisivi. È il prodotto più venduto della sua categoria ed è un decoder che mixa le funzionalità tipiche da “digitale terrestre” con le potenzialità di Android TV.

Il prodotto è perfettamente compatibile con gli standard di trasmissione DVB-T/T2, DVB-S/S2, HEVC Main 10 ed è in grado di rendere SMART la vostra TV. Il suo costo? 95,00€. Il prezzo è più alto del normale a causa delle features di prim'ordine di cui dispone.

