I migliori accessori per fare VIDEO con lo smartphone

Questi accessori, per chi ama realizzare foto e video con lo smartphone, sono un “Must Have”. Vi presentiamo una serie di chicche scovate su Amazon che renderanno felici i vostri amici e parenti che amano fare contenuti multimediali con il proprio dispositivo. Sono tutti elementi di pregio e con una grande qualità costruttiva, ma andiamo con ordine.

Ecco gli accessori “da avere” per fare video con lo smartphone

Segnaliamo che molte delle opzioni citate sono ugualmente utili anche per coloro che scattano e girano clip con una fotocamera mirrorless o DSLR. In primis, parliamo del “Tripod portatile”.

Solitamente, un treppiede è il primo accessorio che ogni fotografo o operatore video acquista (o dovrebbe farlo, n.d.r.). Potrebbe non essere lo strumento di stabilizzazione più eccitante disponibile, ma è il più funzionale. Per un iPhone o un Android, le dimensioni ridotte e la portabilità sono fondamentali. Il focus centrale di uno smartphone è che è la fotocamera la avete sempre con voi, quindi vi basta una periferica piccola e leggera, così da non creare ingombri. Vi consigliamo il Manfrotto Pixi: oggi costa solo 29,60€ al posto di 36,99€.

Un gimbal è praticamente quasi obbligatorio una volta presa la mano con le riprese statiche; lo si vede adoperato in quasi tutti i video in questi giorni e consente la flessibilità delle riprese a mano libera ma senza il tremolio prodotto dalle vibrazioni dei passi, della corsa o del corpo. Vi consigliamo il DJI Osmo 4 SE: cosa 99€ ma vi svolta la vita, provare per credere.

Non può mancare poi un'unità portatile per l'archiviazione dei dati. A tal proposito, l'unità flagh SanDisk iXpand Go da 128 GB è la soluzione perfetta, grazie anche alla presa Lightning di cui è dotata. Costa 39,49€, praticamente la metà del suo solito prezzo di listino.

Con questi piccoli tre gadget, la vostra produzione di contenuti audiovisivi riceverà un upgrade bello corposo.