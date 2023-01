I malware più diffusi? ecco i pericoli maggiori di dicembre 2022

Secondo una ricerca effettuata da Check Point Software Technologies pubblicata su Global Threat Index, nel corso dello scorso mese il trojan Qbot ha superato Emotet nella classifica dei malware più diffusi.

Stando ai dati ottenuti tramite il suddetto studio infatti, Qbot è coinvolto nel 7% delle infezioni a livello mondiale. In questa classifica, risultano in ascesa anche altre minacce come Hiddad (che ha avuto una grande diffusione nelle ultime settimane dello scorso anno) e il temuto malware Glupteba, un trojan che rientra nella top 10 che aveva perso nel luglio 2022.

La pubblicazione di Global Threat Index poi, conferma come il settore di istruzione e ricerca è quello più attaccato. Dietro ad esso, si posizionano altri ambiti, come quello governativo-militare e la sanità.

Uno scenario che appare alquanto inquietante e che dimostra come il problema della sicurezza digitale dovrebbe essere una priorità assoluta per chiunque navighi online.

Ad esprimersi sulla situazione è stata Maya Horowitz, vicepresidente della ricerca presso Check Point Software, che ha voluto porre l’attenzione sulla facilità con cui molti malware riescono ad apparire come software legittimo.

Ciò permette agli hacker di accedere alle backdoor senza destare sospetti, ottenendo una posizione in cui possono agire in tutta tranquillità. In questo contesto, saper scegliere un antivirus adeguato risulta dunque di vitale importanza.

