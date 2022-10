I Mac si aggiornano ancora: cosa cambia con macOS 13 Ventura Beta 10?

Apple ha appena distribuito la decima beta del software di macOS 13 Ventura agli sviluppatori. Vediamo insieme cosa cambia con questa iterazione del firmware.

Per chi non lo sapesse, si tratta della nuova iterazione del software per computer desktop e portatili dell’OEM di Cupertino. Arriverà in maniera stabile fra pochissimo, ma gli utenti che sono iscritti al programma Beta possono già usufruirne.

macOS 13 beta 10: i Mac diventeranno incredibili

Gli utenti interessati potranno scaricare la beta dal portale di Apple Developer Center e, solo ua volta installato l’account programmatore potranno vedere disponibile il tutto al download.

Cosa cambia?

In primo luogo dobbiamo ricordare che macOS Ventura porta con sé la nuova funzionalità Stage Manager, ovvero un multitasking di nuova generazione che permette agli utenti di concentrarsi su un’attività mentre le app rimangono in esecuzione in background pronte all’uso. Non di meno, l’update introduce Continuity Camera, una feature che permetterà di usare l’iPhone come webcam del Mac con supporto a Center Stage, Desk View e Studio Light. Questa sembra un po’ una follia ma è una vera genialata.

Citiamo poi Handoff che arriva anche su FaceTime per trasferire le telefonate in maniera agevole fra dispositivi e le app di iMessage e Mail permettono numerose features in più: si possono contrassegnare i messaggi come “non letti”, annullarne l’invio e pianificare le mail prima di inviarle. Arrivano le app Meteo e Orologio sul Mac e le preferenze di sistema hanno ora un menù e un’interfaccia grafica del tutto simile a quella di iOS.

Apple sta studiando anche il nuovo sistema di schede condivise su Safari e sta lavorando a Passkeys, un gestionale di password di nuova generazione che sostituisce il vecchio metodo.

Manca davvero poco al debutto; restate pronti. Intanto, vi segnaliamo che il MacBook Air (2020) si trova a 1049,00€.

