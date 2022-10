I Mac del futuro avranno la Thunderbolt 5

Secondo quanto leggiamo in questi giorni, apprendiamo che la tecnologia “Thunderbolt 5” appena presentata, permetterà ai Mac del futuro di supportare ben due pannelli con schermo avente una risoluzione 8K e non solo.

Contestualizziamo un attimo quanto abbiamo appreso: il noto costruttore Intel ha annunciato in anteprima la nuova tecnologia Thunderbolt 5: questa permetterà di avere velocità di trasferimento incredibili, supporti a display esterni multipli con risoluzioni inarrivabili e molto altro ancora. La feature in questione diverrà uno standard nel 2023, quando sarà installata sui PC e Mac.

Mac e Thunderbolt 5: come si integrerà il tutto?

Facciamo un po’ di ordine: i cavi Thunderbolt 5 permetteranno di godere di 80 Gbps di larghezza di banda su entrambi i lati; la velocità di trasferimento diventerà fino a 2 volte superiore rispetto a quella attuale. Pensate a quanto in fretta si potranno passare i file da un punto ad un altro. Inoltre, ci sarà una modalità che consentirà la larghezza di banda a 120 Gbps per schermi esterni. Questo dovrebbe consentire ai Mac del futuro (M2 Pro/Max?) di supportare schermi 8K a 60 Hz.

Giusto per fare un esempio, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici hanno la tecnologia Thunderbolt 4 sulle USB 4 e godono di 40 Gbps di largjezza di banda. Ad oggi, nessun computer della mela supporta i display 8K plug and play; al massimo fino a 3 schermi esterni in 6K a 60 Hz.

Non di meno, questa generazione thunderbolt sarà compatibile con i vecchi USB 4 2.0 e DisplayPort 2.1; non di meno, sarà retrocompatibile con le altre tecnologia. Intel ci darà più informazioni nei mesi a venire. Restate connessi con noi per saperne di più.

