I Joy-con scarichi sono un amaro ricordo: base di ricarica 4in1 WOW

Se possiedi più Joy-con per Nintendo Switch e non sai mai quale coppia caricare per prima, non scervellarti più ma tieni sempre tutto pronto con questa Stazione di Ricarica. Piccola quanto carina, ti serve a tenerli in ordine e a riempirli di energia così da trovarli sempre al 100% quando ti viene voglia di una partita.

Acquistala adesso su Amazon l’incredibile prezzo di 16,99€ grazie allo scontro del 15%. Aggiungila subito al tuo carrello e completa l’acquisto prima che la promozione finisca.

Il tuo abbonamento Amazon Prime ti permette di riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Grazie alla stazione di ricarica avrai i tuoi Joy-con sempre tutti carichi

Se in famiglia possedete una Nintendo Switch avrete di sicuro più di una coppia di Joy-con con cui giocare tutti insieme e divertirvi. Il problema però è che dovete sicuramente fare sempre a gara per chi deve caricare per primo i controller. Per questo oggi vengo in vostro soccorso presentandovi questa incredibile Stazione di Ricarica economica quanto essenziale.

Con questo dispositivo potrete caricare fino a quattro Joy-con contemporaneamente senza contare che altri due potranno essere ricaricati allo stesso tempo tramite console. Quindi a conti fatti saranno tre le copie in carica in una volta sola. Naturalmente questa stazione di ricarica va bene sia per controller della Nintendo Switch classica che della Nintendo Switch OLED.

Per poterla utilizzare basterà collegarla tramite cavo USB. A indicare lo stato di ricarica ci saranno dei comodi e intuitivi LED in modo da sapere quando i controller saranno pronti all’uso. Inoltre il suo design piccolo è compatto lo rende comodo da portare sempre anche in vacanza.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta e acquista subito su Amazon la tua Stazione di Ricarica per Joy-con all’incredibile prezzo di 16,99€ dovuto allo sconto del 15%.

Ricordati che con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.