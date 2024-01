I Google Pixel Buds sono gli Auricolari Bluetooth perfetti a questo PREZZO!

Gli altoparlanti, con driver dinamici da 12 mm progettati su misura, regalano un suono ricco e coinvolgente, caratterizzato da bassi potenti e alti cristallini. La funzione Suono Adattivo è in grado di modulare il volume delle cuffie in base all’ambiente circostante, garantendo la massima chiarezza di ascolto anche in contesti rumorosi. La presenza di microfoni beamforming mira a concentrarsi sulla tua voce, eliminando il fastidioso rumore di fondo durante le chiamate, assicurando che la tua comunicazione risulti forte e nitida.

Attraverso comandi vocali intuitivi, è possibile interagire con Google per svolgere una serie di attività, come ascoltare musica, verificare le condizioni meteorologiche o ricevere la lettura delle notifiche, rendendo l’esperienza d’uso ancora più fluida e intuitiva.

Il design ergonomico degli auricolari, abbinato a inserti di tre diverse taglie e a un arco stabilizzatore, garantisce una perfetta aderenza, mantenendo gli auricolari in posizione in modo sicuro e confortevole anche durante utilizzi prolungati.

Ogni singolo auricolare offre fino a 5 ore di ascolto (o 2,5 ore di chiamate), e grazie alla custodia dotata di funzione di ricarica, è possibile ottenere ulteriori 24 ore di autonomia, garantendo un totale di 29 ore di utilizzo senza necessità di ricarica.

I Google Pixel Buds A-Series sono davvero degli ottimi auricolari Bluetooth e a questo prezzo non puoi proprio farteli sfuggire. Pagali solo 79,00€ invece degli originali 99,00€ di listino.