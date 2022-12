I futuri iPad potrebbero essere "Made in India"

Presto Apple potrebbe iniziare a produrre i futuri iPad in India. Come ribadito in più occasioni, l’OEM di Cupertino sta cercando di spostare parte della sua produzione dalla Cina agli altri mercati asiatici. Intende ridurre la dipendenza dal suddetto paese, come abbiamo scoperto da un rapporto della CNBC. Non di meno, sembra che Tim Cook abbia parlato della possibilità di realizzare tablet nel suolo indiano, ma ad oggi ci sono ancora grosse sfide da affrontare: una fra tutte, la competenza degli operati nella produzione.

Apple sposta parte della produzione di iPad in India?

Ovviamente non ci sono ancora dei piani precisi e concreti ma intanto le discussioni sono sul tavolo di lavoro. Secondo fonti vicine alla questione che hanno parlato con la CNBC, si è scoperto che in India non ci sono “talenti altamente qualificati e individui con esperienza nella costruzione di dispositivi altamente complessi”, e questo potrebbe mettere a rischio l’ipotesi della mela.

Ricordiamo che i primi device “made in India” sono arrivati nel 2017; all’epoca la compagnia aveva iniziato a produrre iPhone SE nel paese e da lì non si è più fermata. Adesso ha anche costruito alcuni modelli di iPhone 14 nel suddetto suolo per il mercato locale. Si dice che anche Foxconn abbia investito nel mercato indiano e anche altri fornitori stanno facendo lo stesso: espatriare dalla Cina è un obiettivo a lungo termine per tutti e tutte, anche per le stesse società cinesi.

A causa delle tensioni tra USA e Cina, per via dei numerosi lockdown governativi imposti dallo stato per contenere i contagi da CoVid, gli impianti asiatici hanno lavorato molto poco e ora si hanno poche scorte di gadget di Apple. Un esempio? iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono introvabili e non arriveranno prima del prossimo anno.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPad (2022) di decima generazione si trova su Amazon a soli 573,80€ con lo sconto immediato pari al 3% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.