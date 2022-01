I flagship Android valgono poco, secondo Apple

Apple offre un ottimo valore di permuta per iPhone meno recenti e dispositivi Android. E per molto tempo gli acquirenti hanno beneficiato di questo programma di permuta di casa Cupertino. Tuttavia, ora sembra che la mela abbia apportato alcune modifiche significative per quanto riguarda il valore di permuta, poiché MacRumors ha riferito che l'azienda ha ufficialmente abbassato i valori di permuta per i dispositivi Android.

Scambiare un Android per un iPhone? Sì, ma non in un Apple Store

Secondo quanto si legge, da ieri Apple ha abbassato il valore di scambio stimato per gli smartphone Android. Non solo, la casa di Cupertino ha anche abbassato il valore di alcuni vecchi iPad e MacBook.

Sul sito Web ufficiale della compagnia, la società ha elencato l'importo più alto possibile che un acquirente può ottenere scontato quando scambia il suo vecchio telefono Apple o Android. Per valore più alto, intendiamo il valore di scambio massimo possibile, che alla fine varia a seconda delle condizioni del dispositivo. Tuttavia, oggi la pubblicazione ha notato che questi valori di permuta più elevati sono leggermente inferiori al solito. Di seguito sono riportati alcuni dei nuovi valori di permuta. La sinistra indica i valori attuali mentre nella parentesi è possibile vedere il valore precedente.

Samsung Galaxy S21 5G – $ 260 ($ 325);

Samsung Galaxy S21+ 5G – $ 325 (~ $ 435);

Samsung Galaxy S20+ – $ 205 (~ $ 275);

Samsung Galaxy S20 – $ 150 ($ 205);

Samsung Galaxy S10+ – $ 170 ($ 185);

Samsung Galaxy S10 – $ 150 ($ 160);

Samsung Galaxy S10e – $ 120 ($ 130);

Samsung Galaxy S9+ – $ 80 ($ 95);

Samsung Galaxy S9 – $ 65 ($ 75);

Samsung Galaxy S8+ – $ 60 (nessuna modifica);

Samsung Galaxy S8 – $ 50 (nessuna modifica);

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – $ 405 ($ 545);

Samsung Galaxy Note 20 – $ 285 ($ 385);

Samsung Galaxy Note 10 – $ 175 ($ 235);

Samsung Galaxy Note 9 – $ 120 ($ 130);

Samsung Galaxy Note 8 – $ 45 ($ 65);

Google Pixel 5 – $ 235 ($ 315);

Google Pixel 4 – $ 110 ($ 150);

Google Pixel 4a – $ 120 ($ 160);

Google Pixel 4 XL – $ 135 ($ 180);

Google Pixel 3 XL – $ 50 ($ 70);

Google Pixel 3 – $ 45 ($ 55);

Google Pixel 3a – $ 50 (nessuna modifica);

Google Pixel 3a XL – $ 50 ($ 55);

Valore di permuta per iPad e MacBook.

iPad – $ 200 ($ 205);

iPad Air – $ 335 ($ 345);

MacBook Air – $ 530 ($ 550);

MacBook Pro – $ 1415 ($ 1630);

MacBook (scontato) – $ 325 ($ 340);

iMac – $ 1260 ($ 1320);

Mac mini – $ 740 ($ 800).

Come avrai notato, la variazione del valore di scambio è piuttosto significativa. Alcuni dei prezzi di scambio del telefono sono stati abbassati di ben $ 100. A partire da ora, non sappiamo perché Apple abbia improvvisamente abbassato questi valori. Inoltre, non siamo sicuri se i nuovi prezzi di permuta siano contestuali al solo mercato locale statunitense o se siano stati modificati anche in altre regioni.