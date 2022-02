I dipendenti Apple USA usano telefoni Android: che imbarazzo!

La battaglia saliente tra iOS e Android probabilmente non finirà presto. Inoltre, i dipendenti di iOS o Android sembrano attenersi alla piattaforma per cui lavorano, in parole povere, i lavoratori della mela usano iPhone e chi opera in campo Android invece, adotta una delle tante soluzioni presenti sul mercato.

Tuttavia, questo non è il caso di iOS di Apple al momento. Ci sono rapporti secondo cui i dipendenti dell'Apple Store stanno ora cercando di utilizzare gli smartphone Android. La direzione dell'azienda ritiene che questo sia un atto imbarazzante e deve finire presto. Ma i lavoratori stanno passando ad Android per un motivo.

Perché i lavoratori Apple usano Android?

Alcuni giorni fa, ci sono state segnalazioni secondo cui alcuni dipendenti degli store della mela vorrebbero formare un sindacato. Per questo motivo, i lavoratori stanno passando ad Android per evitare che Apple li possa spiare. Questo non vuol dire che stiano abbandonando i loro iPhone. Tuttavia, tutta la comunicazione rispetto al sindacato, avverrà mediante terminali Android.

Apple attraverso i suoi store manager sta già cercando di dissuadere i dipendenti dal formare un sindacato. Tuttavia, questi dipendenti sono molto seri e non si tirano indietro. Una fonte interna ha affermato che gli organizzatori del sindacato tengono riunioni segrete, comunicano utilizzando messaggi crittografati e talvolta utilizzano esclusivamente telefoni Android anziché iPhone.

L'azienda, questa settimana, si è offerta di aumentare i salari e aumentare i benefici per i dipendenti. Tuttavia, i dipendenti di diversi negozi Apple hanno affermato che alcuni aumenti sono stati insufficienti, poiché l'aumento di stipendio era inferiore a 1 dollaro all'ora. I lavoratori affermano che la crescita salariale non sta al passo con l'inflazione. “Ho molti colleghi e amici che amo davvero, ma non guadagnano abbastanza per vivere“, ha affermato un organizzatore di lavoratori della mela.

Al momento si scopre che queste “rivolte” hanno luogo negli USA; negli altri Paesi non sono stati segnalate situazioni simili.