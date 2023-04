I Baiocchi al Pistacchio sono di nuovo DISPONIBILI su Amazon: corri

Così buoni che, appena tornano disponibili su Amazon, durano sempre pochissimo. Per fortuna, adesso i Baiocchi al Pistacchio – golosissima novità – sono di nuovo ordinabili con consegna rapida e veloce, garantite dai servizi Prime. Completa l’ordine al volo per accaparrarteli a 2,59€ per ogni confezione: io ne ho già prese 6 e sono certa che moltissimi altri amanti della goduriosa crema di pistacchio ne avranno già approfittato. Sii veloce, le scorte finiranno subito.

Fragrante frolla con all’interno un golosissimo ripieno di morbida e densa crema al pistacchio. Una gioia per il palato, ben confezionata in mono porzioni facili da portare in giro per concedersi un momento di piacere in qualsiasi momento.

Proprio perché buonissimi, i Baiocchi al Pistacchio hanno una disponibilità su Amazon che dura pochissimo ogni volta. Del resto, sono arrivati da poco sul mercato e risultano pertanto ancora una novità. Per questo motivo, appena li ho visti disponibili ho pensato di fare scorta per la mia famiglia e di segnalarlo anche a te. Adesso puoi prenderli e riceverli con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime: completa l’ordine al volo per accaparrarteli, dureranno certamente pochissimo.

