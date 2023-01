I 3 migliori corsi (in offerta) a tema Instagram e Adobe

Cerchi una buona occasione per imparare qualcosa di nuovo? Sono tornati gli sconti Domestika: la piattaforma più creativa nel web che conta centinaia di corsi dei più svariati temi – dall’illustrazione al graphic design, passando per fotografia, marketing, tecniche imprenditoriali e lezioni introduttive. I saldi di inizio anno permettono di risparmiare fino al 75% di sconto su un vastissimo catalogo di corsi: noi abbiamo selezionato i migliori 3 a tema Instagram e software Adobe.

Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories

Questo corso in 22 lezioni, dalla durata complessiva di 3 ore, è realizzato da Mina Barrio: fotografa di prodotti Melon Blanc e fan sfegatata delle stories di Instagram, utilizza i social network per aiutare i marchi a farsi conoscere, a stare in contatto con i propri follower e a raggiungere tutti i propri obiettivi in modo efficace.

In questo corso, infatti, imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato nello specifico sul tema della fotografia e dei video. Perfetto quindi per influencer in erba o per coloro che desiderano dare una svolta social alla propria attività sfruttando una delle caratteristiche più amate del social fotografico.

Introduzione ad Adobe Illustrator

Il corso è sviluppato in 77 lezioni, suddivise a loro volta in 6 mini-corsi inclusi. Si tratta, infatti, di uno tra i gettonati “Domestika Basics”, ovvero «composti da diversi corsi orientati a spiegare in modo semplice e chiaro i software più utilizzati dai creativi di tutto il mondo». Insieme all’illustratore e designer 3D Aarón Martínez imparerai a realizzare progetti vettoriali come un vero professionista.

Scoprirai, quindi, come funziona Adobe Illustrator, imparerai come creare un documento e approfondirai man mano l’uso degli strumenti mentre l’insegnante ti spiegherà nozioni base sull’uso del colore e sui diversi formati di stampa. Il corso è stato, inoltre, recentemente aggiornato in alcune delle sue lezioni per migliorare l’esperienza degli utenti, confermando ancora una volta la flessibilità nell’apprendimento offerta da Domestika.

Introduzione ad Adobe Premiere Pro

Proprio come il corso per Adobe Illustrator, anche questo corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro è un Domestika Basics: 38 lezioni, divise in 6 corsi inclusi, durata complessiva di quasi 4 ore. Juanmi Cristóbal, montatore video e direttore della fotografia, ti insegnerà a conoscere tutte le funzionalità e gli strumenti che Premiere Pro offre per creare video di qualità.

Il corso è adatto a chiunque, sia che si tratti del tuo primo approccio al mondo dell’editing video, sia che tu abbia già esperienza con questo programma (o altri), rendendolo perfetto anche per principianti alle prime armi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.