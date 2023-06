Hypnotic Black Friday Unieuro: Garmin Instinct ORA a metà prezzo

Garmin Instinct è lo smartwatch rugged multisport con autonomia di 14 giorni progettato per resistere alle condizioni più difficili. È stato infatti costruito prendendo come base lo standard militare USA 810, al fine di garantire una resistenza termica, all’acqua e agli urti eccezionale. Adatto agli sportivi più eclettici, grazie all’ ultima offerta della promo Hypnotic Black Friday Unieuro lo puoi acquistare a 149,99 euro, per effetto dello sconto del 49% sul prezzo consigliato. Unieuro ti offre inoltre la consegna gratuita all’indirizzo indicato in fase di acquisto.

Garmin Instinct in sconto del 49% sul sito di Unieuro

Il modello Instinct di Garmin fa della resistenza la sua arma migliore. La cassa dello smartwatch è realizzata in polimeri fibro-rinforzati, mentre il display ad alto contrasto – per una leggibilità sempre ottimale in qualsiasi condizione di luce – è protetto da un vetro trattato a livello chimico per garantire la massima protezione. L’altra chicca riguarda i cinturini traspiranti, progettati con due fibbie indipendenti per una corretta aderenza al polso dello smartwatch.

Un’ulteriore ottima notizia arriva dall’autonomia. La batteria montata sullo smartwatch rugged di Garmin dura fino a 14 giorni in modalità smartwatch, oppure fino a 16 ore in modalità GPS, un tempo più che sufficiente per coprire le escursioni maggiormente impegnative senza mai restare senza carica. A proposito di escursioni, grazie all’esclusiva app proprietaria di Garmin puoi mappare, tenere traccia, sincronizzare e condividere il tuo trekking ovunque tu sia.

Cogli al volo l’ultima offerta sul Garmin Istinct di Unieuro per risparmiare qualcosa come 150 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.