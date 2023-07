HyperX Cloud MIX a PREZZO BOMBA grazie al Prime Day

Se sei un cliente Amazon Prime allora oggi sarai al settimo cielo. Se invece ancora non sei iscritto servizio fallo subito cliccando qui per perderti questa fantastica offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le mitiche HyperX Cloud MIX a soli 109,99 euro, invece che 199,99 euro.

Non è certo un’offerta che si vede tutti i giorni per cui devi essere veloce. Queste cuffie da gaming sono bellissime e molto comode. Godono di un audio eccezionale che ti permetterà di essere al centro dei tuoi giochi per vivere una realtà straordinaria. E poi a questa cifra sono da prendere al volo.

HyperX Cloud MIX: le cuffie da gaming a prezzo shock

Queste cuffie da gaming sono progettate per garantire il massimo del comfort. Infatti hanno dei padiglioni morbidi in memory foam e un archetto regolabile e leggero che poggia in modo delicato sulla testa. Questo ti garantisce la possibilità di tenerle per ore e ore senza che ti diano fastidio. Possiedono anche un microfono integrato che ti consente di comunicare con il tuo team durante le partite online in modo perfetto.

Hanno driver a doppia camera da 40 mm che eliminano le distorsioni e ti regalano un suono meraviglioso e ricco di dettagli. Potrai decidere se collegarle con il cavo che troverai incluso oppure con la connessione Bluetooth. Se usi quest’ultima potrai goderti fino a 20 ore di autonomia con una sola ricarica. Sono perfettamente compatibili con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e tanto altro.

Ora quello che ti resta da fare è completare l’acquisto il più velocemente possibile. Le unità disponibili a questo prezzo non sono infinite quindi devi fare veloce. Perciò vai subito su Amazon acquista le tue HyperX Cloud MIX a soli 109,99 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.