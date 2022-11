HYPE e X-Factor: apri un conto e ricevi fino a 25€

Carta HYPE è ormai una realtà solida nel contesto dei pagamenti digitali e, in tal senso, la collaborazione con l’edizione 2022 di X-Factor è un’ulteriore testimonianza della bontà di questa piattaforma.

Il celebre talent scout musicale trasmesso su NOW e Sky GO, può contare su una serie di giudici come Fedez, Ambra Angiolini, Francesca Michielin, Dargen D’Amico e Rkomi.

In questo contesto, la piattaforma dedicata ai pagamenti digitali offre una serie di iniziative da non perdere. Per esempio, si parla di tazze e magliette in omaggio per i clienti HYPE, ma anche di premi ben più sostanziosi.

Aprendo un nuovo conto con il codice HYPERFACTOR, infatti, è possibile ricevere fino a 25€ sulla carta. Un’opportunità imperdibile per poter diventare clienti HYPE con il piede giusto.

X-Factor e HYPE insieme per una serie di sconti e iniziative

A dimostrazione della collaborazione tra la famosa trasmissione e HYPE, vi sono anche alcune introduzioni nel contesto di X-Factor stesso.

Per esempio, si parla degli incontri Meet&Greet, che permettono agli utenti HYPE di poter avere una videochiamata con gli artisti impegnati nel talent show. Non va poi dimenticata l’iniziativa HYPE Sound, con esibizioni di alcuni artisti impegnati nella corrente edizione della trasmissione (il primo ospite è stato iako).

Al di là di ciò poi, va sempre tenuto conto di tutti i vantaggi legati a quello che è, a tutti gli effetti, un conto corrente digitale. Stiamo parlando infatti di strumenti per l’analisi delle spese, della possibilità di gestire carte virtuali.

Il tutto senza contare i salvadanai digitali, gli investimenti (a partire da un euro), i conti deposito e alla possibilità di chiedere prestiti fino a 25.000 euro.

Per quanto concerne la carta vera e propria questa offre:

Prelievi gratuiti ;

; Zero commissioni (sia in Italia che all’estero);

(sia in Italia che all’estero); Copertura furti ATM ;

; Rimborso su prelievi in caso di rapina;

in caso di rapina; Polizza acquisti.

Di fatto tutto ciò che si può chiedere a una carta prepagata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.