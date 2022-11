HYPE Premium è il CONTO ONLINE PIU' COMPLETO: quanto costa e come funziona

Conto HYPE Premium è un conto online unico nel suo genere in quanto riesce ad abbinare tutti i vantaggi tipici delle soluzioni al 100% digitali con un pacchetto di servizi completissimo ed in grado di far invidia ai più completi conti tradizionali. La proposta di HYPE, inoltre, presenta un costo davvero ridotto rendendo questo conto ancora più conveniente.

Scegliendo Conto HYPE Premium si può accedere ad un conto corrente completo e gestibile interamente online, tramite i canali digitali di HYPE. Da notare, inoltre, che il conto include possibilità di ricarica illimitata, bonifici istantanei gratis e zero commissioni per tutte le principali operazioni. Con la Carta di Debito World Elite Mastercard, inoltre, il prelievo è sempre gratuito, sia in Italia che all’estero.

A completare l’offerta troviamo un pacchetto assicurativo completissimo (con polizze viaggi, acquisti e furti ATM) oltre che un’assistenza premium tramite WhatsApp. Conto HYPE Premium costa appena 9,99 euro al mese e rappresenta la scelta giusta per tutti i risparmiatori che vogliono qualcosa in più dal proprio conto corrente, con costi ridotti e la semplicità di gestione tipica dei conti online.

Conto HYPE Premium: la scelta giusta per un conto completo e facile da gestire

Tra le tante opzioni presenti sul mercato bancario, Conto HYPE Premium è un vero e proprio caso isolato. Si tratta di un conto online che offre un pacchetto completissimo di servizi ad un costo ridotto ad appena 9,99 euro al mese.

Con Conto HYPE Premium si ha a disposizione una Carta di Debito World Elite Mastercard (con supporto a Google Pay ed Apple Pay) che può essere utilizzata per pagare e per prelevare senza commissioni ovunque. C’è anche la carta virtuale subito disponibile in app.

Da notare, inoltre, che tutti i servizi bancari, come i bonifici SEPA e i bonifici istantanei, sono gratis. Non sono previsti limiti di ricarica permettendo all’utente di poter utilizzare liberamente il conto corrente con HYPE.

Per prevenire qualsiasi imprevisto ci sono le coperture assicurative, generalmente riservate ai titolari di carte di credito. HYPE propone la polizza viaggi, acquisti e furti ATM senza costi aggiuntivi garantendo una protezione aggiuntiva ai suoi clienti.

Per scoprire i vantaggi di Conto HYPE Premium e richiederne l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.