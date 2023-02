HYPE Next è il conto corrente DA SCEGLIERE oggi: tanti servizi a 2,90€

Qual è il conto corrente giusto da scegliere oggi? Tra le tante opzioni attualmente disponibili sul mercato è possibile puntare su Conto HYPE Next. La proposta di HYPE, fintech italiana sempre più rilevante sul mercato bancario del nostro Paese, propone un servizio completo con condizioni molto vantaggiose.

Il Conto HYPE Next, infatti, costa appena 2,90 euro al mese ed include IBAN italiano, carta di debito Mastercard con prelievi gratis, bonifici (anche istantanei) gratis, possibilità di ricarica illimitata e una lunga serie di servizi accessori (prestiti, mutui, Conto Deposito, investimenti).

Per aprire Conto HYPE Next è possibile seguire il link qui di sotto. Utilizzando il codice SUPER si riceverà un bonus di 20 euro che, di fatto, azzera i costi del conto per i primi 6 mesi.

Conto HYPE Next: la scelta giusta per un conto completo, conveniente e senza rinunce

Scegliere Conto HYPE Next significa accedere ad un conto corrente completo e vantaggioso. Il conto in questione presenta un canone di 2,90 euro al mese che rappresenta anche l’unico costo da sostenere per accedere ai vari servizi proposti.

A disposizione di chi sceglie HYPE troviamo tanti vantaggi:

un conto con IBAN italiano

una Carta di Debito Mastercard per acquisti e pagamenti senza commissioni in area Euro

per acquisti e pagamenti senza commissioni in area Euro bonifici gratis (ordinari illimitati e 10 al mese per gli istantanei)

(ordinari illimitati e 10 al mese per gli istantanei) ricarica del conto illimitata e possibilità di accredito dello stipendio

del conto e possibilità di accesso a soluzione di investimento , in collaborazione con Gimme5, e al Conto Deposito , in collaborazione con illimity

, in collaborazione con Gimme5, e al , in collaborazione con illimity possibilità di richiedere Mutui e Prestiti, in collaborazione con Banca Sella

Conto HYPE Next è, quindi, una delle proposte più complete del panorama dei conti correnti in Italia. Per ridurre al minimo le spese per la gestione del denaro senza rinunciare ad un servizio davvero completo è, quindi, possibile richiedere il conto di HYPE affidandosi ad una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.