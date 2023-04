Hype introduce il pagamento degli F24 semplificati gratis da app

Hype, una tra le fintech company più note, ha recentemente introdotto una gradita novità: da oggi tutti i titolari potranno infatti pagare gli F24 semplificati gratuitamente e direttamente dall’applicazione. Gestisci imposte erariali, regionali e degli enti locali (IMU compresa), compila il modello in pochi minuti, correggi eventuali errori attraverso la procedura guidata e programma i tuoi pagamenti futuri: facile, semplice e veloce.

Cos’è l’F24 semplificato?

La recente novità introdotta da Hype consente di effettuare il pagamento dei propri F24 semplificati in modo gratuito e conveniente attraverso l’applicazione mobile. Un F24 semplificato è la soluzione mirata a facilitare il versamento e la compensazione di imposte erariali, regionali e locali, tra cui l’Imu (Imposta Municipale Propria), per venire incontro alle esigenze dei contribuenti.

Con la nuova funzionalità offerta da Hype, hai la possibilità di effettuare il pagamento dei tuoi F24 Semplificati, programmando anche il versamento in una data futura. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento per lo stesso giorno direttamente dall’applicazione Hype, dalle ore 00:00 alle ore 23:45 dello stesso giorno. Nel caso in cui si voglia revocare il pagamento, sarà possibile farlo direttamente dall’applicazione entro le ore 23:45 del giorno precedente la data di esecuzione programmata.

L’importo del pagamento verrà addebitato direttamente sul tuo conto Hype il giorno di scadenza indicato. Riceverai una notifica di conferma del pagamento tramite email dopo il completamento della transazione.

Come pagare l’F24 semplificato con Hype

Per pagare gli F24 Semplificati in modo facile e gratuito con HYPE, segui questi semplici passaggi:

Apri l’app di Hype

Vai nella sezione Pagamenti e seleziona “F24 Semplificato”

Scegli tra “Esegui un nuovo invio come” a seconda che tu sia una persona fisica o un soggetto diverso da persona fisica

Inserisci i dati del contribuente e compila le sezioni pertinenti per il tuo pagamento

Verifica la compilazione e correggi eventuali errori segnalati automaticamente dall’app Hype

Una volta inseriti i dati richiesti, fai tap su “Prosegui” per completare il pagamento

La ricevuta di pagamento sarà disponibile nell’app Hype una volta che il pagamento sarà contabilizzato

Per programmare un pagamento, invece, accedi alla medesima sezione e durante la procedura di pagamento verrà richiesto di selezionare la data del pagamento. È possibile scegliere un giorno a partire da quello odierno fino all’anno successivo. Una volta selezionata la data di pagamento desiderata, completa il pagamento e la transazione verrà programmata per la data indicata. Ricorda che il pagamento dell’F24 Semplificato verrà addebitato direttamente sul tuo conto Hype.

Aprire un conto Hype è semplice, veloce e soprattutto gratis. Il conto, a canone zero, è pensato per aiutarti a gestire tutte le tue spese quotidiane e non solo. Con Hype avrai a disposizione una carta virtuale per gestire spese e pagamenti dal tuo smartphone, prelievi gratis fino a 250 euro al mese da ogni sportello, ricarica del conto fino a 15 mila euro all’anno, IBAN italiano, cashback fino al 10% per i tuoi acquisti online e tutti i vantaggi del conto Hype come analisi spese e box risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.