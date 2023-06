HYPE: il conto a canone zero regala un bonus di benvenuto di 25 euro

HYPE è il conto a canone zero online che consente di pagare e gestire le spese quotidiane in maniera semplice e intuitiva. Disponibile in tre differenti piani, include un comodo salvadanaio digitale per aiutare il cliente a risparmiare in previsione di un acquisto futuro. In queste ore chi sceglie di aprire un conto HYPE ha la possibilità di ricevere un bonus di benvenuto fino a 25 euro: tutto quello che bisogna fare è inserire il codice promo HYPER in fase di registrazione. Ecco come funziona la promo.

HYPE regala un bonus di benvenuto fino a 25 euro

Per ottenere il bonus di benvenuto di HYPE è sufficiente aprire un nuovo conto scegliendo tra i tre piani disponibili – conto HYPE, HYPE Next e HYPE Premium – e inserire nel box apposito il codice promo HYPER. Una volta completata la registrazione e con il conto online attivo, bisogna effettuare una ricarica di almeno 50 euro entro 30 giorni. Fatto questo, HYPE si impegna a elargire il bonus di benvenuto entro sette giorni.

Questi i bonus di benvenuto disponibili:

5 euro all’apertura di HYPE

20 euro all’apertura di Next

25 euro all’apertura di Premium

Il piano con maggiori funzionalità è HYPE Premium, a cui è associata la carta di debito esclusiva World Elite Mastercard. Al costo di 9,90 euro al mese paghi e prelevi senza commissioni in ogni Paese del mondo, benefici di una copertura sulle spese mediche e ottieni un rimborso in caso di ritardo del volo o smarrimento del bagaglio. Se ami viaggiare, oltre ai prelievi gratuiti in tutto il mondo ti farà piacere sapere che puoi accedere a oltre 1.000 lounge aeroportuali grazie a LoungeKey.

Apri il conto HYPE online in un paio di minuti, inserisci il codice promo HYPER in fase di registrazione e ricevi fino a 25 euro di bonus di benvenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.