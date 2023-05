Hype e box risparmio: arrotonda gli spiccioli e mettili da parte

Qual è il segreto per risparmiare senza sforzo? Lasciarsi aiutare dalla tecnologia. E con Hype, diventa davvero un gioco da ragazzi: che si tratti delle prossime vacanze estive oppure di creare un “cuscinetto” per qualsiasi evenienza, le box risparmio di Hype ti consentono di mettere da parte i tuoi soldi in modo semplice e personalizzato. Non dovrai fare altro che impostare il tuo budget e lasciare che la tecnologia si prenda cura del resto. Le box sono incluse in tutti i piani Hype, compreso il conto base gratuito. In più, tutti i nuovi utenti che aprono un conto e inseriscono il codice promo “HYPER” in fase di registrazione, otterranno un bonus di 5 euro da utilizzare come meglio preferiscono.

Come funzionano le box risparmio Hype?

Con Hype puoi dire addio al classico maialino salvadanaio e abbracciare un’esperienza di risparmio su misura per te. Le box risparmio di Hype sono incluse in tutti i piani e ti offrono un mondo di possibilità. Imposta un obiettivo di risparmio, decidi la frequenza e l’importo dei versamenti, personalizza il nome della tua box ed è fatta. Potrai gestire ogni aspetto direttamente dall’applicazione gratuita Hype. Non devi preoccuparti della sicurezza, perché le transazioni online di Hype sono trasparenti e protette.

Creare una box è semplicissimo: basta accedere alla sezione “Risparmi” dell’app e selezionare “Crea Box”. Scegli se vuoi un “Salvadanaio” per mettere da parte una somma fissa a intervalli regolari, oppure un “Obiettivo” per risparmiare verso una meta precisa, come una vacanza o una spesa programmata. Personalizza l’importo e la frequenza dei versamenti secondo le tue esigenze. Grazie alla funzione “Arrotondamento”, ogni volta che utilizzi la tua carta Hype per fare acquisti, l’importo viene arrotondato all’euro superiore e la differenza viene automaticamente versata sul tuo box.

Il risparmio senza stress te lo offre soltanto Hype, in modo totalmente gratuito. Tutto quello che devi fare è aprire un conto a canone zero per iniziare subito a mettere da parte il tuo gruzzoletto. In quanto titolare del conto avrai accesso, inoltre, a tutte le sue funzionalità: carta virtuale per acquisti online e in negozio, conto con IBAN italiano, bonifici ordinari gratuiti, investimenti a partire a 1 euro con Gimme5, funzione scambio denaro, cashback online e tanto altro.

