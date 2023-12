HYPE: apri un conto, ottieni un rimborso fino a 25 euro

Sei alla ricerca di un conto che ti offra vantaggi esclusivi, pagamenti gratuiti in tutto il mondo e servizi assicurativi completi? L’opportunità che stavi aspettando è arrivata con il bonus d’ingresso CIAOHYPER offerto da HYPE. Questa promozione esclusiva, valida fino al 31 Marzo 2024, ti offre la possibilità di ricevere fino a 25 euro di rimborso sulle tue transazioni.

Come funziona CIAOHYPER

Per accedere a questo vantaggioso bonus, tutto ciò che devi fare è registrarti o effettuare l’upgrade a uno dei piani HYPE inserendo il codice promo CIAOHYPER durante la registrazione. Successivamente, effettua transazioni con la tua carta, sia fisica che virtuale, per un valore cumulativo di almeno 50 euro entro i 30 giorni successivi all’apertura del tuo nuovo conto.

Entro 7 giorni lavorativi, riceverai un bonus fino a 25 euro come rimborso delle transazioni effettuate. Ricorda che la promozione non è cumulabile e non è valida per coloro che hanno già ottenuto un bonus d’ingresso in passato.

Oltre al vantaggioso bonus d’ingresso, HYPE offre il conto Premium, un pacchetto all-inclusive progettato per coloro che cercano servizi finanziari completi e vantaggi esclusivi. Il conto HYPE Premium, al costo di 9,90 euro al mese, ti offre:

Pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo con la carta di debito World Elite Mastercard inclusa

in tutto il mondo con la carta di debito World Elite Mastercard inclusa Assistenza prioritaria anche via WhatsApp per risolvere rapidamente qualsiasi problema

anche via WhatsApp per risolvere rapidamente qualsiasi problema Pacchetto assicurativo : il conto HYPE Premium include un pacchetto assicurativo per viaggi, acquisti e furti agli ATM

: il conto HYPE Premium include un pacchetto assicurativo per viaggi, acquisti e furti agli ATM Ricarica illimitata : ricarica la tua carta HYPE senza limiti e preparati per qualsiasi spesa in qualsiasi momento

: ricarica la tua carta HYPE senza limiti e preparati per qualsiasi spesa in qualsiasi momento Bonifici istantanei gratis : invia denaro istantaneamente e gratuitamente con bonifici illimitati e in tempo reale

: invia denaro istantaneamente e gratuitamente con bonifici illimitati e in tempo reale Zero commissioni: paga bollette, bollettini e ricariche senza alcun costo aggiuntivo

La registrazione online è rapida e semplice e il tuo conto HYPE sarà attivo in pochi giorni. Inoltre, la carta virtuale è già disponibile nell’app, rendendo il tuo conto HYPE ancora più flessibile e conveniente. Passa a HYPE Premium utilizzando il codice promo CIAOHYPER per ottenere il tuo rimborso fino a 25 euro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi