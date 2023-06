Hype: accredita lo stipendio e ricevi 80 euro di bonus

Hype lancia una nuova promozione tutta estiva a tempo limitato: “80 voglia di Hype”, che fino al 22 luglio ti permetterà di ricevere un bonus di 80 euro se accrediti lo stipendio oppure la pensione ed effettui delle transazioni tramite conto Hype. Come accedere? Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Come ottenere 80 euro di bonus con Hype

Per accedere alla promozione registrati oppure effettua l’upgrade a uno dei piani Hype a tua scelta entro il 22 luglio, inserendo il codice promo “HYPE80” in fase di registrazione.

Riceverai così un bonus di 80 euro entro 7 giorni, ad alcune condizioni: aver accreditato almeno uno stipendio o pensione con causale ABI 27 e aver effettuato delle transazioni con carta fisica o virtuale del valore cumulativo pari ad almeno 80 euro entro i 60 giorni successivi alla data di apertura del conto.

Il bonus sarà infatti erogato a titolo di rimborso delle transazioni effettuate. La promozione è cumulabile e accessibile anche per coloro che in passato hanno già ottenuto un bonus d’ingresso. Quali transazioni sono escluse dalle condizioni (e quindi non ti permetteranno di ricevere gli 80 euro)?

Pagamenti in uscita dall’app (ricarica telefonica, addebito SEPA, bollettini)

Pagamento con bonifico

Scambio denaro con altri hyper (p2p)

Transazioni negate

Prelievi presso ATM

Ci sono alcuni casi in cui potresti non ricevere il bonus. Ad esempio se non hai raggiunto la soglia di 80 euro nelle transazioni, oppure se hai ricevuto un bonifico o la pensione senza causale ABI27. Il bonus non ti sarà assegnato anche se non avrai rispettato la durata massima di 60 giorni, oppure se al momento dell’erogazione il tuo conto è chiuso, bloccato oppure non operativo.

Tutto quello che dovrai fare per accedere alla promozione è aprire un conto Hype gratuito, se non ne hai già uno, oppure effettuare l’upgrade a uno dei piani Hype a pagamento.

