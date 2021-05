Hugo Barra lascia Facebook e se ne va prima che la società presenti i nuovi smart glass che aveva ampiamente spoilerato lo scorso autunno.

Hugo Barra si interesserà di applicazioni sanitarie

Nella giornata di ieri, il vicepresidente di AR e VR di Facebook Hugo Barra lascerà l'azienda e ha annunciato dove approderà. Si legge:

Oggi è il mio ultimo giorno a Facebook Reality Labs, dopo 4 anni di lavoro su progetti che sono stati più eccitanti e stimolanti di qualsiasi cosa abbia incontrato nella mia carriera, con alcune delle menti più brillanti e le persone più gentili che abbia mai avuto piacere di conoscerti.

Ha detto che aveva in programma di “esplorare lo spazio della tecnologia sanitaria“, in modo da poter applicare ciò che aveva imparato nella tecnologia consumer per risolvere i problemi nell'assistenza sanitaria. Ha scritto in merito a ciò:

Credo che la società sia ancora scarsamente attrezzata con gli strumenti di cui le persone hanno bisogno per comprendere veramente la nostra salute e ottenere il controllo sui nostri risultati sulla salute.

Dopo essere stato vicepresidente di Google per la gestione dei prodotti Android e poi per diversi anni in Xiaomi, Barra si è unito a Facebook nel 2017 per gestire il suo team Oculus VR. Nel 2019, è passato al suo ruolo attuale, con il compito di “costruire un ecosistema globale di partner AR / VR” nella sede dell'azienda a New York City, luogo che poi, alla fine, è diventato parte di Facebook Reality Labs.

Barra sta lasciando Facebook prima che la società presenti il suo primo paio di “occhiali intelligenti” per i consumatori. L'anno scorso ha dichiarato che sarebbero stati un prodotto co-realizzato da Ray-Ban. Ha pubblicizzato il progetto su Twitter lo scorso settembre e ha menzionato il lancio nella sua nota di addio (ma non ha fornito dettagli). Barra ha detto che lo sviluppo degli occhiali intelligenti è stato “il suo obiettivo principale su Facebook“.

Dopo aver annunciato a settembre che gli occhiali intelligenti sarebbero arrivati ​​nel 2021, Facebook ha cercato di mitigare le aspettative sugli occhiali intelligenti.

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha ringraziato Barra per il suo lavoro in un commento pubblicato sotto al post del dirigente:

Grazie per tutto quello che hai fatto per aiutare a costruire la prossima piattaforma informatica e l'intero ecosistema che la circonda. Ho imparato così tanto lavorando con te e sono entusiasta di vedere cosa costruirai dopo.

