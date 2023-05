Hub USB per iMac 24 pollici: invisibile ma con supporto SSD integrato

Il tuo iMac 24 pollici non è mai stato così facile da utilizzare. Da quando lo hai acquistato ti sei dato una pacca sulla spalla da solo, ma forse hai ignorato un dettaglio: collegare periferiche e tanto altro è un po’ scomodo. Non ti preoccupare perché io ho la soluzione ideale per te e si tratta di questo HUB USB C che scompare alla vista.

Ebbene, con tutto quello che ti serve è un vero e proprio gioiellino. Non ti risparmiare proprio ora che è andato online con un ribasso del 22%. Collegati su Amazon dove lo fai diventare tuo con soli 93,41€, aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

HUB USB C per iMac 24 pollici: comodo, discreto, abbinato

Oltre a poterlo comprare dello stesso esatto colore del tuo iMac 24 pollici, questo HUB USB C è comodissimo perché occupa zero spazio ma ti mette a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno.

Si installa direttamente sotto il supporto del tuo dispositivo e funziona dal primo secondo. Collegalo con il suo cavetto alla porta C ed hai fatto.

Nonostante ti possa sembrare sfornito, in realtà ti mette a portata di mano 7 accessori in tempo reale. In modo particolare hai a portata di mano:

2 porte USB 2.0;

1 porta USB C fino a 10Gbps;

1 porta USB 3.2;

un lettore di schede TF;

un lettore di schede SD.

Tuttavia i suoi pregi non terminano qui visto che ha un ultimo alloggiamento di cui non fare a meno. Al suo interno puoi inserire una SSD ad alta velocità per espandere lo spazio sul tuo dispositivo. In gergo tecnico, ti faccio sapere che è compatibile con M.2 NVMe SSD o M.2 SATA SSD.

Come vedi, un prodotto unico nel suo genere. Non te lo perdere.

Collegati subito su Amazon dove ti sta aspettando il tuo HUB USB C per iMac 24 pollici ad appena 93,40€ grazie al ribasso del 22%. Aggiungilo al carrello prima che sia troppo tardi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.