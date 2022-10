Hub USB C: l'aggiunta per MacBook che ti rende felice (-15%)

Avere tutto quello che ti serve su MacBook non è scontato. Ok, lo hai pagato un sacco di soldini pero Apple sembra essersi dimenticata qualcosa! La realtà dei fatti è che se tutte le entrate fossero state piazzate attorno alla scocca del tuo laptop, non sarebbe rimasto alcuno spazio possibile. Per risolvere il tuo problema, in ogni caso, non ti serve altro che un Hub USB C.

Questo qui? Uno dei migliori sul mercato ed hai la fortuna di trovarlo in promozione su Amazon dove grazie a un ribasso del 15% risparmi sul prezzo iniziale. Collegati ora e completa l’acquisto con soli 44,19€.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Hub USB C: su MacBook è senza ombra di dubbio l’aggiunta che ti serve

Parlo di MacBook ma presta attenzione, questo Hub USB C lo puoi utilizzare su qualunque dispositivo sia dotato, per l’appunto, di un’entrata Type C quindi non limitare a scorrere, potrebbe fare al caso tuo.

Completo di tutto, è sottile e piccolo nonostante abbia al suo interno di tutto e di più. Questo ti consente di averlo sempre dietro perché da mettere nello zaino o nella borsa del PC è di una estremità unica.

Con 10 soluzioni in un unico posto, non potrai più incontrare intoppi: avrai sempre lo spazio disponibile per collegare la periferica di cui hai bisogno. Per essere più specifici, ti mette a disposizione:

entrata HDMI

entrata VGA

porta con supporto ai 1 00 W Type-C

porta Gigabit Ethernet

Ethernet lettore per riproduzione di schede SD e TF (Micro SD)

e (Micro SD) spinotto 3.5mm Jack Audio

Porta USB3.0

Porta USB 2.0

Che dirti, te lo avevo accennato che era fenomenale e che valeva fino all’ultimo centesimo. Anche perché la porta HDMI supporta fino al 4K in uscita.

Non attendere un secondo in più e acquista il tuo mini Hub USB C su Amazon a soli 44,19€ ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.