HUB USB-C a metà prezzo con questo COUPON Amazon

Questo hub USB-C si trova in offerta su Amazon a 13,99€, con sconto di ben 12 euro grazie al coupon presente in pagina. Basta selezionare la casella relativa al coupon e procedere all’acquisto, il prezzo finale risulterà scontato del 50% circa.

Con i PC portatili di ultima generazione, dotarsi di un hub di questo genere è fortemente consigliato e spesso necessario. I nuovi MacBook e i computer Windows moderni sono spesso dotati di pochissime porte di input e output, una caratteristica che in molti casi rischia di limitare l’utilizzo del PC.

Con questo hub del brand Floomp, bastano 13 euro per ampliare notevolmente le porte di PC, tablet e smartphone. Collegando l’accessorio alla porta USB-C, si ha accesso ad una lunga serie di porte per il collegamento di accessori e periferiche di ogni genere:

3x USB-A 3.0

1x HDMI

1x USB-C

1x Slot SD/TF

La porta USB-C consente anche il passaggio della corrente elettrica per la ricarica del dispositivo, mentre la porta HDMI permette di collegaroe mnitor fino alla risoluzione 4K UltraHD. Inoltre, l’accessorio in questione è ben costruito e realizzato interamente in metallo, con un design che si abbina alla perfezione ai PC moderni e ai MacBook di ultima generazione.

Compatto e leggero, l’ottimo hub USB-C di Floomp oggi è disponibile in offerta su Amazon a soli 13,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio del pagamento.