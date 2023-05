Hub USB C 8 in 1, con porta HDMI 4K hai tutto, 50% assoluto

Non perdere un secondo. So benissimo che hai a disposizione soltanto un paio di porte USB C sul tuo laptop e che ogni volta esci pazzo perché non sai come devi collegare le varie periferiche. Con un HUB USB C a portata di mano hai tutte le soluzione e anche ben altro, questo modello 8 in 1 ti salva in mille modi diversi.

Non perdere la tua occasione visto che su Amazon ti basta spuntare il coupon ed ecco che risparmi subito il 50%. Collegati sulla pagina e con un click lo fai diventare tuo a soli 12,50€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

HUB USB C 8 in 1: tutti i vantaggi di questo dispositivo

Piccolo, compatto e soprattutto leggero questo HUB USB C te lo porti praticamente ovunque e non ne fai mai a meno. Visto che ha un attacco di tipo C, come ti dice il nome, puoi utilizzarlo su qualunque dispositivo compresi i più recenti di Apple.

Al suo interno presente diverse risorse di cui non fare a meno, in particolar modo hai:

un’entrata HDMI che supporta il 4K;

che supporta il 4K; un lettore di schede TF;

un lettore di schede microSD;

2 porte USB 2.0;

1 porta USB 3.0;

1 porta USB type C;

una porta di ricarica C da 5Gbps.

Geniale, vero? Pensa che è realizzato anche con materiali di prima qualità quindi lo porti a spasso senza problemi e senza avere timore di poterlo rovinare.

L’occasione unica e la puoi far diventare tua con un solo click. Collegati su Amazon dove prima di aggiungerlo al carrello, ti aspetta il coupon da 50% da spuntare. Prezzo finale per questo Hub USB C di soli 12,50€.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.